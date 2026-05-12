ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.91
usd:
303.82
bux:
133657.44
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Keir Starmer brit miniszterelnök beszél a múlt heti választások helyzetértékelõjén Londonban 2026. május 11-én. A kormányzó Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a május 7-én tartott angliai helyhatósági,valamint a skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentõs elõretörését eredményezték. Starmer lemondását saját pártjának számos képviselõje is egyre erõteljesebben szorgalmazza, de õ a súlyos választási veresége ellenére sem kíván távozni tisztségébõl.
Nyitókép: MTI/AP/PA/James Manning

Kínos belháború zajlik a brit kormánypártban

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Kedd reggel hajszálon múlott a brit kormányfő túlélése – mivel Sir Keir Starmer távozását már kabinetjének több tagja is követeli. A kormányzó Munkáspárt egyre több képviselője szerint Starmer maradása végveszélybe sodorná a pártot

Fagyos tekintetekre számíthatott Keir Starmer brit miniszterelnök a keddi kormányülésen.

A munkáspárti vezető hétfőn egy úgynevezett „reset-beszéddel" próbálta megmenteni a posztját – a kísérlet azonban látványosan visszafelé sült el. Saját pártja több vezetője szerint az vagy „túl későn jött és túl kevés volt”, vagy unalomig ismert sablonok puffogtatásáról szólt.

Hiába ígérte Starmer, hogy privatizálja a British Steel acélvállalatot vagy, hogy még szorosabbra vonja a viszonyt az Európai Unióval, a lázadás elérte a filmekből és sorozatokból is jól ismert brit kabinet-asztalt. Források szerint

legkevesebb három miniszter közölte Starmerrel négyszemközt: fontolja meg a lemondást.

Köztük Yvette Cooper külügyminiszter és John Healey védelmi miniszter, de a legfájdalmasabb neki, hogy a párt jobbszárnyához sorolt Shabana Mahmood belügyminiszter is.

Továbbá, kedd reggel már összesen hetvenkilenc munkáspárti képviselő – azaz a frakció egyötöde – követelte nyilvánosan a miniszterelnök távozását – köztük volt hat, befolyásos kormányzati tanácsadó, aki hétfőn lemondott a posztjáról, hogy csatlakozzon a lázadókhoz.

Ezért vetítette előre a brit sajtó, hogy a délelőtti kormányülésre a miniszterek nem úgy indulnak, hogy vigasztalják a főnököt, hanem hogy ultimátumot intézzenek hozzá. A bizalomvesztést követő brit politikai forgatókönyveket ismerve a vezető végül enged a nyomásnak, bár először még közli, hogy megbizatása van és kitart és pátoszos szózatokkal próbálja rendezni a sorokat. Az elmúlt években ilyen színjáték közepette távozott Theresa May, Boris Johnson, Rishi Sunak és Liz Truss is – a konzervatív oldalon.

Ezért erős tipp volt a kommentátorok részéről, hogy Starmer kedden mond le.

A brit politikai életben jól ismert jelzés ilyenkor az a bizonyos fekete pult, amelyet a Downing Street ajtaja elé tolnak ki. 2024 májusában például Rishi Sunak állt mögötte és szakadó esőben jelentette be az előrehozott választásokat.

A kulisszák mögött közben már a hétvégén folyt az utódlási harc. A jelenlegi fő esélyes, Wes Streeting egészségügyi miniszter. Közben többen az „Észak Királyának” is nevezett manchesteri polgármester, Andy Burnham parlamenti visszatérését akarják – azért, mert csak akkor lehet vezetőjelölt, ha parlamenti képviselő is.

Burnham hírek szerint közölte támogatóival: meggyőzött egy észak-angliai képviselőt, hogy mondjon le – ezzel megnyílna az út előtte, hogy egy stabil munkáspárti körzetben mandátumot nyerjen egy időközi választáson. A politikus azzal is jelzi, hogy komoly szándékai vannak, hogy egy gazdasági mini-programot készült kiadni.

A brit kormánypárt számára kínos módon a belháború épp a szerdai királyi beszéd előtt zajlott. Az uralkodó hagyományos parlamenti megjelenése során olvassa fel kormánya következő időszakra szóló törvényhozási terveit.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Kínos belháború zajlik a brit kormánypártban

nagy-britannia

tudósítóink

munkáspárt

keir starmer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

Újra létrehozzák a tiszta profilú Pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feladata lesz. Az új struktúra világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül. Ezentúl ismét ősszel fogadják el a költségvetést. Idővel fokozatosan ki kell vezetni a különadókat, és a mediánbérig lépcsőzetesen csökkentik az szja-t, amely a minimálbérre 15 százalék helyett csak 9 százalék lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén.
 

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A Tisza Párt frakcióvezetője bemutatta hat országgyűlési helyettesét

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

A Legfőbb Ügyészség és a GVH is reagált az újabb lemondási felszólításra

Magyar Péter azonnali utasítást adott az ügyvezető „régi” minisztereknek

Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

Zajlik Kármán András meghallgatása - Egy fontos név már ismert az új Pénzügyminisztérium csapatából

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődött a parlamentben. A jelölt mellett jelen van Barabás Gyula, aki az államháztartásért felelős államtitkár lesz. A miniszterjelölt ismertetése szerint tiszta profilú Pénzügyminisztérium létrehozása várható, amely a költségvetésért, az adópolitikáért felel. Új gazdasági modell, kiszámítható költségvetés és üzleti környezet, egyszerűbb és igazságosabb adórendszer, fenntartható fiskális pálya - ígérte beszédében Kármán András, aki konkrét bejelentéseket tett az adópolitikai intézkedésekről. Az új kormány visszatér az őszi költségvetés-benyújtás gyakorlatára, ezért is érkezik a 2027-es költségvetés idén október végéig. A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei

Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei

A Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András a parlamenti bizottsági meghallgatásán a nyugdíjrendszer és a családtámogatások átalakítását is kilátásba helyezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer tells cabinet he will 'get on with governing' as he faces growing calls to stand down

Starmer tells cabinet he will 'get on with governing' as he faces growing calls to stand down

The PM says a leadership contest has not been triggered, after the first government minister resigns and joins 77 other Labour MPs who have urged him to go or set a timetable.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 20:55
„Lopakodó ló” akarja legázolni a helyi választást elbukó Starmert
2026. május 11. 17:14
Moszkvai útja után sürgős olajipari tárgyalást hívott össze Robert Fico
×
×