Kínos belháború zajlik a brit kormánypártban

Fagyos tekintetekre számíthatott Keir Starmer brit miniszterelnök a keddi kormányülésen.

A munkáspárti vezető hétfőn egy úgynevezett „reset-beszéddel" próbálta megmenteni a posztját – a kísérlet azonban látványosan visszafelé sült el. Saját pártja több vezetője szerint az vagy „túl későn jött és túl kevés volt”, vagy unalomig ismert sablonok puffogtatásáról szólt.

Hiába ígérte Starmer, hogy privatizálja a British Steel acélvállalatot vagy, hogy még szorosabbra vonja a viszonyt az Európai Unióval, a lázadás elérte a filmekből és sorozatokból is jól ismert brit kabinet-asztalt. Források szerint

legkevesebb három miniszter közölte Starmerrel négyszemközt: fontolja meg a lemondást.

Köztük Yvette Cooper külügyminiszter és John Healey védelmi miniszter, de a legfájdalmasabb neki, hogy a párt jobbszárnyához sorolt Shabana Mahmood belügyminiszter is.

Továbbá, kedd reggel már összesen hetvenkilenc munkáspárti képviselő – azaz a frakció egyötöde – követelte nyilvánosan a miniszterelnök távozását – köztük volt hat, befolyásos kormányzati tanácsadó, aki hétfőn lemondott a posztjáról, hogy csatlakozzon a lázadókhoz.

Ezért vetítette előre a brit sajtó, hogy a délelőtti kormányülésre a miniszterek nem úgy indulnak, hogy vigasztalják a főnököt, hanem hogy ultimátumot intézzenek hozzá. A bizalomvesztést követő brit politikai forgatókönyveket ismerve a vezető végül enged a nyomásnak, bár először még közli, hogy megbizatása van és kitart és pátoszos szózatokkal próbálja rendezni a sorokat. Az elmúlt években ilyen színjáték közepette távozott Theresa May, Boris Johnson, Rishi Sunak és Liz Truss is – a konzervatív oldalon.

Ezért erős tipp volt a kommentátorok részéről, hogy Starmer kedden mond le.

A brit politikai életben jól ismert jelzés ilyenkor az a bizonyos fekete pult, amelyet a Downing Street ajtaja elé tolnak ki. 2024 májusában például Rishi Sunak állt mögötte és szakadó esőben jelentette be az előrehozott választásokat.

A kulisszák mögött közben már a hétvégén folyt az utódlási harc. A jelenlegi fő esélyes, Wes Streeting egészségügyi miniszter. Közben többen az „Észak Királyának” is nevezett manchesteri polgármester, Andy Burnham parlamenti visszatérését akarják – azért, mert csak akkor lehet vezetőjelölt, ha parlamenti képviselő is.

Burnham hírek szerint közölte támogatóival: meggyőzött egy észak-angliai képviselőt, hogy mondjon le – ezzel megnyílna az út előtte, hogy egy stabil munkáspárti körzetben mandátumot nyerjen egy időközi választáson. A politikus azzal is jelzi, hogy komoly szándékai vannak, hogy egy gazdasági mini-programot készült kiadni.

A brit kormánypárt számára kínos módon a belháború épp a szerdai királyi beszéd előtt zajlott. Az uralkodó hagyományos parlamenti megjelenése során olvassa fel kormánya következő időszakra szóló törvényhozási terveit.