A rendőrök már meccselnek a Puskás stadionban – fotók

A globális bankrendszer 2025-ben ismét rekorderedményekkel zárt: a nettó nyereség 1300 milliárd dollárra emelkedett, ami 7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. A bankok bevételei 6400 milliárd dollárt értek el, miközben az általuk kezelt üzleti állományok (betétek, hitelek és kezelt vagyon) 6,5%-kal 406 ezer milliárd dollárra bővültek. A kedvező teljesítmény ellenére a McKinsey idei banking reportjának friss előzetese szerint a szektor történelmi fordulóponthoz érkezett: a fintech cégek és a neobankok térnyerése, a mesterséges intelligencia viharos terjedése, valamint a stablecoinok megjelenése egyszerre kezdi ki a bankok ügyfélkapcsolati dominanciáját és üzleti modelljeinek stabilitását.