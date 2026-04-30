A képviselő-testület Szita Károly (Fidesz–KDNP) polgármester javaslatára 13 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. Ennek értelmében az elektromos rollerrel, segway-jel, hoverboarddal, elektromos gördeszkával csak arról leszállva, azt gyalogosan tolva, vagy kézben tartva lehet haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken, erre táblák hívják fel a figyelmet. Kivételt az elektromos kerékpárok jelentenek, azok használatát továbbra is engedik.

Kaposvár sétálóövezetébe tartozik a Fő utcának a Kossuth tértől a Dózsa György utcáig terjedő szakasza, az Ady Endre, a Múzeum, a Megyeháza, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel, a Noszlopy Gáspár, a Csokonai Vitéz Mihály utca egy szakasza és az Európa park.

A polgármester a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolta.

Az érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, ez az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett – hívta fel a figyelmet az előterjesztésben.

Csillag Gábor, a somogyi vármegyeszékhely jegyzője a közgyűlés ülésén megjegyezte, hogy a korlátozás nem vonatkozik az elektromos kerekesszékekre, azok ugyanis gyógyászati segédeszköznek minősülnek. Jelezte egyúttal, hogy

a szabályszegőket a rendeletmódosítás hatályba lépésétől számított egy héten belül csak figyelmeztetik, e türelmi idő letelte után megbírságolják.

A közgyűlés döntött arról is, hogy hatályon kívül helyezi a város ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletét.

Bár a közgyűlés már 2011 decemberében határozott a hozzájárulás bevezetéséről, a jogszabály alkalmazását az ebnyilvántartás pontatlansága miatt felfüggesztette, későbbi alkalmazását külön testületi döntéshez kötötte. A rendeletet jelenleg sem alkalmazható, és az önkormányzat a jövőben nem tervezi a hozzájárulás megállapítását.

A képviselők támogatták azt a javaslatot, hogy a város emléktáblával tisztelegjen Fésűs Éva (1926-2019) Kossuth-díjas író, költő és Szabados János (1937-2021) Munkácsy-díjas festőművész munkássága előtt. A csodálatos nyúlcipő, A palacsintás király, vagy A kíváncsi királykisasszony című művek írójának emléktáblája az alkotó egykori lakóhelyén, a Rippl-Rónai utca 21. szám alatti épületen, a Kertészeti Egyetem és a nagyatádi kórház mozaikját alkotó képzőművészé a Kossuth tér 4. szám alatt, azon az ingatlanon kap helyet, ahol gyermekéveit töltötte.

Szita Károly szólt arról, hogy több magyarországi városhoz hasonlóan Kaposváron is egyre több embernek okoznak bosszúságot a varjak, melyek az intenzív mezőgazdasági műveléssel összefüggésben megváltozott életterük miatt jelennek meg nagy számban lakott területeken.

A politikus megbízta a jegyzőt, forduljon a Magyar Madártani Egyesülethez, és találjanak országosan is mintaként szolgáló megoldást a hangjukkal a lakók nyugalmát zavaró, autókra, padokra, járdákra piszkító madarak okozta problémákra.