2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Close up on woman legs feet standing on the electric kick scooter on the pavement wearing jeans and sneakers in summer day
Nyitókép: Miljan Živković/Getty Images

Vége az önfeledt e-rollerezésnek egy megyeszékhelyen

Infostart / MTI

Megtiltotta az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport-, szabadidős és turisztikai eszköz használatát Kaposvár sétálóövezetében május 1-jétől a város közgyűlése csütörtökön. Az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik.

A képviselő-testület Szita Károly (Fidesz–KDNP) polgármester javaslatára 13 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását. Ennek értelmében az elektromos rollerrel, segway-jel, hoverboarddal, elektromos gördeszkával csak arról leszállva, azt gyalogosan tolva, vagy kézben tartva lehet haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken, erre táblák hívják fel a figyelmet. Kivételt az elektromos kerékpárok jelentenek, azok használatát továbbra is engedik.

Kaposvár sétálóövezetébe tartozik a Fő utcának a Kossuth tértől a Dózsa György utcáig terjedő szakasza, az Ady Endre, a Múzeum, a Megyeháza, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel, a Noszlopy Gáspár, a Csokonai Vitéz Mihály utca egy szakasza és az Európa park.

A polgármester a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolta.

Az érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, ez az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett – hívta fel a figyelmet az előterjesztésben.

Csillag Gábor, a somogyi vármegyeszékhely jegyzője a közgyűlés ülésén megjegyezte, hogy a korlátozás nem vonatkozik az elektromos kerekesszékekre, azok ugyanis gyógyászati segédeszköznek minősülnek. Jelezte egyúttal, hogy

a szabályszegőket a rendeletmódosítás hatályba lépésétől számított egy héten belül csak figyelmeztetik, e türelmi idő letelte után megbírságolják.

A közgyűlés döntött arról is, hogy hatályon kívül helyezi a város ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletét.

Bár a közgyűlés már 2011 decemberében határozott a hozzájárulás bevezetéséről, a jogszabály alkalmazását az ebnyilvántartás pontatlansága miatt felfüggesztette, későbbi alkalmazását külön testületi döntéshez kötötte. A rendeletet jelenleg sem alkalmazható, és az önkormányzat a jövőben nem tervezi a hozzájárulás megállapítását.

A képviselők támogatták azt a javaslatot, hogy a város emléktáblával tisztelegjen Fésűs Éva (1926-2019) Kossuth-díjas író, költő és Szabados János (1937-2021) Munkácsy-díjas festőművész munkássága előtt. A csodálatos nyúlcipő, A palacsintás király, vagy A kíváncsi királykisasszony című művek írójának emléktáblája az alkotó egykori lakóhelyén, a Rippl-Rónai utca 21. szám alatti épületen, a Kertészeti Egyetem és a nagyatádi kórház mozaikját alkotó képzőművészé a Kossuth tér 4. szám alatt, azon az ingatlanon kap helyet, ahol gyermekéveit töltötte.

Szita Károly szólt arról, hogy több magyarországi városhoz hasonlóan Kaposváron is egyre több embernek okoznak bosszúságot a varjak, melyek az intenzív mezőgazdasági műveléssel összefüggésben megváltozott életterük miatt jelennek meg nagy számban lakott területeken.

A politikus megbízta a jegyzőt, forduljon a Magyar Madártani Egyesülethez, és találjanak országosan is mintaként szolgáló megoldást a hangjukkal a lakók nyugalmát zavaró, autókra, padokra, járdákra piszkító madarak okozta problémákra.

Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
Az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós támogatások befagyasztását Szlovákia számára. Az uniós képviselők aggodalmukat fejezik ki a szlovákiai jogállamiság helyzete és az uniós pénzek felhasználása miatt. A most elfogadott állásfoglalás ennek részeként kéri, hogy az Európai Bizottság indítson eljárást Szlovákiával szemben.
„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

„Radikálisan mérsékelt” frakciót ígér a KDNP

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
A cseh jegybank nem siet kamatot emelni az iráni háború dacára

A cseh jegybank vezetése egyelőre nem tervez azonnali kamatemelést, annak ellenére, hogy a közel-keleti háború nyomán megugró olajárak miatt a piacok már több szigorítást áraznak egy éven belül. Az infláció továbbra is a kétszázalékos cél alatt maradt, így a testület úgy ítéli meg, ráér a beavatkozással.

Nagyon durva, mivel kell még Ukrajnának szembenéznie a háború miatt: százezrek halhatnak még meg

Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

