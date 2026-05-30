ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Az Arsenal szurkolói vonulnak a Puskás Arénába a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzés elõtt Budapesten 2026. május 30-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A rendőrség egy kórházból önkényesen távozó, életveszélyes sérüléseket szenvedett angol férfit keres, akit délután vittek kórházba miután elektromos rollerrel esett el – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A bejegyzés szerint az angol férfit szombaton délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel.

Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni az esti mérkőzésre.

Mivel a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége, a rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot – olvasható a bejegyzésben.

A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség

rendőrség

sérült

életveszély

bl-döntő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség

Életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség
A rendőrség egy kórházból önkényesen távozó, életveszélyes sérüléseket szenvedett angol férfit keres, akit délután vittek kórházba miután elektromos rollerrel esett el – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
 

Szurkolói zóna lett Budapestből – fotók

Magyar Péter továbbadta a BL-döntőre kapott belépőket

A rendőrök már meccselnek a Puskás stadionban – fotók

A Madrid az első, a PSG ötödik, az Arsenal nyolcadik

Nem most lesz pluszos a budapesti BL-döntő – Szabados Gábor az Arénában

Magyar Péter is focilázban: Újpestről üzent – videó

A BL-döntő napja Budapesten – percről percre

Szurkolók ezrei vonulnak Budapesten, nagy a rendőri figyelem

Súlyos verekedés Budapesten: videón a belvárosi BL-balhé

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

A 2023-as szudáni konfliktus után szabályosan ömlöttek be az emberek, méghozzá mindenféle ellenőrzés nélkül, ez már pedig merőben más típusú migráció, mint amivel Jordánia, Törökország vagy Libanon küzd, ahol legalább van esély összeírni azokat, akik érkeznek. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni háború hatása: több vagy kevesebb atombomba lesz ezután a világban?

Az iráni háború hatása: több vagy kevesebb atombomba lesz ezután a világban?

Idén kimondottan rossz csillagállás alatt zajlott az Atomsorompó Egyezmény ötévente esedékes felülvizsgálati konferenciája. Pedig az iráni háború akár még serkenthette is volna a 191 ország tanácskozását – hiszen a hadműveletek egyik hirdetett célja pont az volt, hogy atomfegyver-ambícióknak parancsoljanak megálljt. Csakhogy időközben másként alakultak az események. Egy gyors, világos erődemonstráció helyett a konfliktus éppen hogy a fennálló nemzetközi rend törékenységét hozta felszínre. Következésképp világszerte meglódultak az ilyen-olyan nukleáris fegyverkezési törekvések. Ám most elsősorban nem az úgynevezett lator államok, hanem Amerika szövetségesei, az eddigi példamutatók, akarnak saját atomot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly összeget kaszált a TheVR cége: elképesztő, mennyi pénzt vittek haza az influenszerek

Komoly összeget kaszált a TheVR cége: elképesztő, mennyi pénzt vittek haza az influenszerek

Közel félmilliárd forintos árbevételt és több mint 213 millió forintos nyereséget ért el 2025-ben a TheVR influenszer-formáció mögött álló We Are Media Tech Bt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US, UK and Australia to develop underwater drone technology

US, UK and Australia to develop underwater drone technology

The technology, developed under the Aukus military pact, is aimed at protecting undersea cables and boosting naval defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 30. 17:03
A lovasrendőrök is megjelentek Budapest utcáin – videó
2026. május 30. 16:24
Szurkolói zóna lett Budapestből – fotók
×
×