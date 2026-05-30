Életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség

A bejegyzés szerint az angol férfit szombaton délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel.

Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni az esti mérkőzésre.

Mivel a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége, a rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot – olvasható a bejegyzésben.

A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.