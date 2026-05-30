A félholt Arsenal-drukkert visszacsalogatták a budapesti kórházba

A rolleres balesetben életveszélyesen megsérült brit férfivel a rendőröknek sikerült felvenni a kapcsolatot egy hozzátartozóján keresztül, a futballszurkoló visszament a kórházba, ahol szakszerű ellátásban részesül – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán szombat délután.

Korábban arról tájékoztattak, hogy keresnek egy kórházból önkényesen távozó, életveszélyes sérüléseket szenvedett angol férfit, akit délután vittek kórházba miután elektromos rollerrel elesett.

Kiderült, hogy a férfi életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni az esti mérkőzésre.