2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Detail of the national flag of Hungary waving in the wind on a clear day. Democracy and politics. Patriotism. Selective focus. Central european country. Seamless Slow motion
Nyitókép: rarrarorro/Getty Images

Magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek

Infostart / MTI

Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt.

Az eset az Ivan Saric Műszaki Középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Pásztor Bálint közösségi oldalán reagálva azt írta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót.

Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére.

Hozzátette: elismerés illeti az iskola vezetőségét is, „amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak”.

„Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb-magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján. Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket” – szögezte le.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) közleményben tiltakozott az incidens miatt. A párt mély felháborodásának adott hangot, és úgy fogalmazott, hogy a nemzeti szimbólumok használata alapvető jogunk, a békés együttélés alapja.

„Nem tűrhetjük, hogy gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön” – zárta a közleményt a VMDK, amely egyben az ügy kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását kérte.

A Vajdasági Magyar Újrakezdés (VMÚ) nevű tömörülés is közleményben reagált a történtekre. A gyűlöletnek nincs helye társadalmunkban, a zászlóégetés minden közösség elleni támadás írták.

A nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak: olyan cselekedet, amely sérti egy közösség méltóságát, és alkalmas arra, hogy feszültséget keltsen a különböző nemzetiségek között” – fogalmazott a VMÚ.

A közlemény – amellett, hogy az eset kivizsgálását követeli – úgy fogalmaz: Szabadka mindig is a nemzetek, kultúrák és vallások békés együttélésének városa volt. Közös felelősségünk, hogy ezt az örökséget megőrizzük, és világossá tegyük: a gyűlöletkeltésnek, a nemzeti szimbólumok meggyalázásának és a közösségek közötti feszültség szításának nincs helye városunkban.

szerbia

szabadka

zászlóégetés

magyar zászló

Szenzációs hír: Arne Slot távozik a Liverpooltól

A Bajnokok Ligája döntő miatt éppen Budapesten tartózkodó Fabrizio Romano szenzációs hírt osztott meg a közösségimédia-paltformján: távozik a Liverpooltól Arne Slot. Az olasz újságíró a legesélyesebb utódot is megnevezte.
 

A pénztárcánktól függ, hogy magánúton vagy közös megoldással kezelnénk a társadalmi problémákat

Képzeljük el, hogy egy közös problémával nézünk szembe – mondjuk egy közelgő árvízzel – amelyet csak együtt tudunk megoldani. Ám van egy kiskapu: aki elég gazdag, az magának épít védőgátat, és nem vesz részt egy nagyobb, közös védőgát építésében. Mi fog történni? Egy 34 országra kiterjedő kísérlet erre a kérdésre kereste a választ, és az eredmények elgondolkodtatóak.

Döbbenetes pusztítást hozott az éjszaka: lángokban állnak a határ menti régiók az orosz-ukrán fronton

Kiterjedt drón- és légitámadások zajlottak az orosz-ukrán front mindkét oldalán. Ezek több civil áldozatot követeltek, és jelentős infrastrukturális károkat okoztak.

US, UK and Australia to develop underwater drone technology

The technology, developed under the Aukus military pact, is aimed at protecting undersea cables and boosting naval defence.

2026. május 30. 05:06
Donald Trump nevének eltávolítását írta elő egy bíró
2026. május 29. 22:13
Autókat sodort el a busz a sztrádán, öten meghaltak Amerikában
