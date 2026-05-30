Magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek

Az eset az Ivan Saric Műszaki Középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Pásztor Bálint közösségi oldalán reagálva azt írta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót.

Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére.

Hozzátette: elismerés illeti az iskola vezetőségét is, „amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak”.

„Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb-magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján. Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket” – szögezte le.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) közleményben tiltakozott az incidens miatt. A párt mély felháborodásának adott hangot, és úgy fogalmazott, hogy a nemzeti szimbólumok használata alapvető jogunk, a békés együttélés alapja.

„Nem tűrhetjük, hogy gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön” – zárta a közleményt a VMDK, amely egyben az ügy kivizsgálását és a felelősök elszámoltatását kérte.

A Vajdasági Magyar Újrakezdés (VMÚ) nevű tömörülés is közleményben reagált a történtekre. A gyűlöletnek nincs helye társadalmunkban, a zászlóégetés minden közösség elleni támadás írták.

A nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak: olyan cselekedet, amely sérti egy közösség méltóságát, és alkalmas arra, hogy feszültséget keltsen a különböző nemzetiségek között” – fogalmazott a VMÚ.

A közlemény – amellett, hogy az eset kivizsgálását követeli – úgy fogalmaz: Szabadka mindig is a nemzetek, kultúrák és vallások békés együttélésének városa volt. Közös felelősségünk, hogy ezt az örökséget megőrizzük, és világossá tegyük: a gyűlöletkeltésnek, a nemzeti szimbólumok meggyalázásának és a közösségek közötti feszültség szításának nincs helye városunkban.