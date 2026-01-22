ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök
Pető Attila Kreszprofesszor az InfoRádió Aréna című műsorában.

Új szabályokat kell megtanulniuk a motorosoknak és a rollereseknek – szabályváltozások, észrevételek a KRESZ-professzortól

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
A Lázár János építési és közlekedési miniszter által nyilvánosságra hozott új KRESZ-tervezet számos változást tartalmaz, melyek a motorosokat és az elektromos rollerrel közlekedőket is érintik. Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, a javaslatok megfelelők és észszerűek, az viszont már más kérdés, hogy az érintettek mit szólnak majd hozzájuk és mennyire lesznek partnerek.

Az elektromos rollereseknek és a motorosoknak is újra kell tanulniuk a közlekedési szabályokat, ha bevezetik az új KRESZ-t. A héten megjelent tervezet egyik megalkotója, Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a legfőbb változásokról, tudnivalókról. Mint mondta, „külön kasztnak” tekinthető az elektromos roller, amelyből van kis és nagy teljesítményű is. A szabályok értelmében a közösségi megosztókban elérhető kis teljesítményű e-rollerrel maximum 25 km/órás sebességgel lehet közlekedni, míg a nagy kerekű, akár 1000 wattos motorral is rendelkező, nagy teljesítményű e-roller teljesen más kategóriába esik – elsősorban a sebesség, illetve a bukósisak szempontjából.

Az új KRESZ szerint bevezetnének életkori határokat az elektromos rollerrel való közlekedésre, de ezzel kapcsolatban még zajlik a vita a szakértők között, további egyeztetések várhatók a végleges döntés előtt. Pető Attila elmondta: a korábbi megbeszéléseken felmerült, hogy a kis teljesítményű e-roller esetében a 12., míg a nagy teljesítményűnél a 16. vagy a 18. évet betöltők használhatnák a közlekedési eszközt, viszont a héten kiadott tervezetbe az került bele, hogy 14 év felett már lehetne menni nagy teljesítményű elektromos rollerrel. Ebben még nem született végleges döntés, képlékeny, hogy milyen életkori határokat határoznak meg.

A KRESZ-professzor felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon jelenleg segédmotoros kerékpárra, azaz robogóra 14 éves kortól meg lehet szerezni a jogosítványt, így egyes szakértők szerint ellentmondásos lenne, ha ennél magasabb korhatárt állapítanának meg a nagy teljesítményű e-roller használatára. Ugyanakkor Pető Attila szerint

az elektromos roller „annyira veszélyes üzem”, hogy még akár indokolt is lehet a 16 vagy a 18 éves korhatár.

Egy biztos: a törvénytervezetben 14 év szerepel a nagy teljesítményű eszközök esetében.

Bár a kis teljesítményű e-rollereknél 25 km/órás sebességhatárt állapítottak meg, ugyanakkor elméletileg csak 20-szal mehetnének vele, míg a nagy teljesítményűeknél 45 km/óra az engedélyezett felső érték. Több szakember szerint maximum a 20 km/órás sebesség a biztonságos, Pető Attila nem tudja, hogy végül miért a 25 km/órás határ került be a tervezetbe. Elképzelhetőnek tartja, hogy hasonló lesz a helyzet, mint a segédmotoros kerékpároknál, melyeknél 40 és 45 km/óra között mozgott a határérték. Úgy véli, a jövőben még akár módosíthatják is ezt az illetékesek, illetve jelenleg is várják a javaslatokat ebben a kérdésben.

A KRESZ-professzor nagyon fontosnak nevezte a megfelelő védőeszköz és védőruházat használatát. A tervezet szerint a kerékpárosoknak csak 14 év alatt lenne kötelező a sisak felvétele, afölött pedig mindenki saját belátása szerint eldönthetné, hogy használja-e vagy sem. Az elektromos rollerek esetében viszont az új KRESZ szerint nincs ilyen mérlegelési lehetőség: a kis teljesítményű elektromos rollernél legalább a kerékpáros sisak kötelező, míg

új szabályként a nagy teljesítményűnél motoros bukósisak kötelező viselését írták elő.

Pető Attila megjegyezte: a tapasztalt, komoly motorosok megfelelően felöltözve indulnak el, de nyaranta azért szokott látni olyanokat is, akiken ugyan van sisak, de strandpapucsban, rövidnadrágban ülnek az ezer köbcentis motoron. Figyelmeztetett, hogy ez nem felelős hozzáállás, baleset vagy esés esetén ennek komoly következményei lehetnek. Kitért arra is, hogy egy korábbi, számos európai országban végzett felmérésből az derült ki, hogy csak két országban írnak elő kötelezően további védőruházatot a sisakon kívül a motorosoknak, de

az új tervezet szerint lakott területen kívül Magyarországon is kötelező lesz a megfelelő, zárt védőfelszerelés a motorosoknak, illetve a nagy teljesítményű e-rollerrel közlekedőknek.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki például csak a közeli strandra akar elmenni motorral lángost enni, akkor elég, ha bukósisakot vesz fel, zárt ruházat nem kötelező.

Pető Attila szerint a védőruházat tekintetében „eléggé rugalmas” a törvénytervezet, hiszen „akár a mackóruhát is lehet zárt ruházatnak tekinteni”, de ami a legfontosabb, hogy legfelül protektort kell viselni. Zárt cipőt írnak elő, ami akár lehet egy tornacsuka is, de a szandál vagy a papucs értelemszerűen nem jöhet szóba. A KRESZ-professzor külön felhívta a figyelmet a megfelelő motoros kesztyű viselésére, mert eséskor általában a kéz ér először a földre. Összességében úgy véli, a javaslatok megfelelők, az már más kérdés, hogy a motorosok mit szólnak majd hozzájuk és mennyire lesznek ebben partnerek.

közlekedés

motoros

kresz

sebességhatár

sisak

szabályváltozás

e-roller

pető attila

védőruházat

