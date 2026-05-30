Mindössze két perc alatt megoldották a kínai mérnökök a városi áruszállítás kizöldítését

Az akkumulátorok gyártására szakosodott kínai óriásvállalat, a CATL hivatalosan is elindította Kína első olyan rendszerét, amelyben az elektromos meghajtású könnyű tehergépjárművek akkumulátorait cserélik ki – írja az Interesting Engineering cikke nyomán a hvg.hu.

Az új rendszer nem csupán a városi áruszállítást segíthet zöldebbé tenni, hanem a szállítási és üzemeltetési költségeket is csökkentheti.

A vállalat a DST logisztikai vállalattal közösen telepítette az első állomásokat. A CATL szerint a Choco-swap nevű technológiája jelentősen csökkenti a logisztikai flották állásidejét a hagyományos üzemanyag-feltöltési vagy -töltési módszerekhez képest.

Számításaik alapján egy 8 éves életciklus mellett 2000 órányi töltési idő spórolható meg így, ráadásul a moduláris rendszert a személyautók is használhatják.

A vállalat eddig 31 csereállomást hozott létre a Kuangtung–Hongkong–Makaó–Nagy-öbölvidék térségében, amit a tervek szerint az év végére 140-re bővítene. A munka során elsősorban a nagy sebességű logisztikai folyosókra és a városi elosztóközpontokra összpontosít majd.

2026-ra a vállalat összesen 3 ezer csereállomást szeretne létesíteni, hosszabb távon pedig nem kevesebb, mint 30 ezer állomás létrehozása a cél.