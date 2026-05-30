2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Egy elektromos teherautó egy újratöltő állomáson.
Nyitókép: Unsplash

Mindössze két perc alatt megoldották a kínai mérnökök a városi áruszállítás kizöldítését

Infostart

A CATL az új rendszerhez több tízezer csereállomást létesít, ahol mintegy százhúsz másodperc alatt ki lehet cserélni egy jármű akkumulátorát.

Az akkumulátorok gyártására szakosodott kínai óriásvállalat, a CATL hivatalosan is elindította Kína első olyan rendszerét, amelyben az elektromos meghajtású könnyű tehergépjárművek akkumulátorait cserélik ki – írja az Interesting Engineering cikke nyomán a hvg.hu.

Az új rendszer nem csupán a városi áruszállítást segíthet zöldebbé tenni, hanem a szállítási és üzemeltetési költségeket is csökkentheti.

A vállalat a DST logisztikai vállalattal közösen telepítette az első állomásokat. A CATL szerint a Choco-swap nevű technológiája jelentősen csökkenti a logisztikai flották állásidejét a hagyományos üzemanyag-feltöltési vagy -töltési módszerekhez képest.

Számításaik alapján egy 8 éves életciklus mellett 2000 órányi töltési idő spórolható meg így, ráadásul a moduláris rendszert a személyautók is használhatják.

A vállalat eddig 31 csereállomást hozott létre a Kuangtung–Hongkong–Makaó–Nagy-öbölvidék térségében, amit a tervek szerint az év végére 140-re bővítene. A munka során elsősorban a nagy sebességű logisztikai folyosókra és a városi elosztóközpontokra összpontosít majd.

2026-ra a vállalat összesen 3 ezer csereállomást szeretne létesíteni, hosszabb távon pedig nem kevesebb, mint 30 ezer állomás létrehozása a cél.

A PSG viszi el Budapestről a BL-trófeát

Tizenegyes-párbajban a PSG nyerte meg a budapesti BL-döntőt, Az 1–1-re végződött 120 perc után a szétlövésben az Arsenal addigi legjobb mezőnyjátékosa, Gabriel hibázott az utolsó lövésnél
 

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

A 2023-as szudáni konfliktus után szabályosan ömlöttek be az emberek, méghozzá mindenféle ellenőrzés nélkül, ez már pedig merőben más típusú migráció, mint amivel Jordánia, Törökország vagy Libanon küzd, ahol legalább van esély összeírni azokat, akik érkeznek. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Tüzet nyitott Amerika: Hellfire-t lőttek ki Irán partjainál - Rakétát kapott a Lian Star

Az amerikai haderő tüzet nyitott egy civil hajóra Irán partjainál: rakétával lőttek meg egy gambiai zászló alatt hajózó teherszállítót, amiért a tengerészek megsértették a Trump által elrendelt blokádot.

BL-döntő: tizenegyespárbajban győzte le az Arsenalt a PSG

Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.

Champions League: Arsenal heartbreak as PSG win shootout to retain trophy

Paris St-Germain beat Arsenal in penalty shootout to win Champions League for second year in a row.

2026. május 28. 18:15
Lengyel-magyar forradalom – mindkét nemzet a szovjetek ellen fordult
2026. május 28. 05:48
Amerika is „meghajolt” a magyar autós fejlesztés előtt
