Infostart.hu
2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Nyitókép: Unsplash

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

Infostart / InfoRádió

A 2023-as szudáni konfliktus után szabályosan ömlöttek be az emberek, méghozzá mindenféle ellenőrzés nélkül, ez már pedig merőben más típusú migráció, mint amivel Jordánia, Törökország vagy Libanon küzd, ahol legalább van esély összeírni azokat, akik érkeznek. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Az egyiptomi kormány szerint az Európai Unió nem költ eleget az egyiptomi migrációs helyzet kezelésére. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője az InfoRádió megkeresésére elmondta, egy 2024 és 2027 között érvényes csomag értelmében Egyiptom 7,4 milliárd eurót kapott Brüsszeltől, azonban kevesli az összeget, ugyanis az ott tartózkodó menekültekkel kapcsolatos költségeket, infrastrukturális kiadásokat 8,5 milliárd euróra teszik.

Egyfajta számháború alakult ki úgy a szükséges pénzösszegek, mint a menekültek száma terén:

  • az ENSZ Menekültügyi Ügynöksége szerint 1,1 millió regisztrált menekült él Egyiptomban, azonban
  • Egyiptom szerint a szám már 10 millió fölött jár a 2023-ban Szudánban kezdődött konfliktus miatt is, az onnan érkezettek ráadásul nem regisztráltatták magukat, ez okozza a nagy különbséget.

Egyiptomban hivatalosan nem regisztrálják a menekólteket, és egészen máshogy csapódik le az egyiptomi társadalomban a menekültek jelenléte, mint más országokban – fogalmazott a szakértő. Míg például a szír menekültek esetében Jordániában, Libanonban, Törökországban vannak hagyományos és nem hivatalos menekülttáborok is, földrajzilag körülhatárolható területeken, Egyiptomban jellemzően városokban, nagyvárosoknak a peremvidékein élnek, betagozódva az egyiptomiak közé, az ő szomszédságukban.

„Emiatt egyébként a bérleti árak megemelkedtek, nem is beszélve a megélhetési költségekről, amit a jelenleg is zajló fegyveres konfliktusok is emelnek. Ne felejtsük el, Egyiptom alapvetően egy olajimportőr ország – megemelkedett a közelmúltban az olaj világpiaci ára is, a műtrágya világpiaci ára is felment, márpedig az egyiptomi állam stabilitása nagy mértékben múlik azon, hogy milyen összeggel, milyen mértékben tudja támogatni az alapvető élelmiszerek árát. A megnövekedett népesség miatt azonban nagyon terhelődik az egyiptomi költségvetés” – sorolta.

Arról, hogy mindezt hogyan viselik a helyiek, Sayfo Omar elmondta: alapvető társadalmi feszültség van most Egyiptomon belül, de ez elsősorban gazdasági alapú. Nagyobb konfliktusok még nem voltak, de

növekszik a társadalmi nyomás a 120 milliós Egyiptomon belül, a lakosság mintegy harmada, 40 millió ember él a szegénységi küszöb alatt,

így minden apró áremelkedésnek súlyos hatása van.

A cikk Ignáth Márk interjúja alapján készült.

