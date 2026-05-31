Különlegesen ritka állattal találkoztak motorosok Zalában – videó

A fehér szarvas látványa ritka, bár ez esetben egy fehér dámról beszélhetünk. Egervár környékén pár hónappal ezelőtt már feltűnt egy egyed, most azonban két motoros volt a szerencsés, aki ezzel a különleges teremtménnyel találkozott – írja beszámolójában a zaol.hu.

A fehér szőrű egyed nem volt egyedül, egy hagyományos, barnás szőrzetű fajtársa is vele volt az erdő szélén.

A dámvadat sokan elsőre őznek nézik, mivel méretben valahol az és a gímszarvas között helyezkedik el. Mint írja a megyei lap, nem tudni, hogy ez ugyanaz az állat-e, amit tavaly szeptemberben egyszer már lencsevégre kapott egy szemfüles fotós Veszprém vármegyében, az mindenesetre biztos, hogy a mostani szerencsés motorosok számára felejthetetlen élmény volt találkozni vele.