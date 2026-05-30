A vb trófeája a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pótselejtezõinek sorsolásán Zürichben 2025. november 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma

Az Egyesült Államokban simán szembeszállnak a FIFA-val

Infostart

New York és New Jersey államügyészei vizsgálatot indítottak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ellen a közelgő észak-amerikai világbajnokság drasztikusan megemelkedett jegyárai és az értékesítési gyakorlat miatt – jelentette a BBC.

A vizsgálat során a hatóságok magyarázatot várnak a FIFA-tól az árak mesterséges felsrófolása és a fogyasztók megtévesztése miatt. Jennifer Davenport New Jersey-i ügyész kaotikus árképzésről és mesterségesen generált hiányról számolt be, míg Letitia James New York-i ügyész és Samuel A. A. Levine fogyasztóvédelmi felelős megtévesztő értékesítési magatartással vádolja a szervezetet – írja a telex.hu.

A szurkolói panaszok szerint a FIFA félrevezető információkat adott a szektorok elhelyezkedéséről, ráadásul az értékesítés megkezdése után új, drágább jegykategóriákat vezetett be. A dinamikus árazási rendszer a 104 mérkőzésből 90 esetében átlagosan 34 százalékos áremelést tesz lehetővé. A nyugati parton Rob Bonta kaliforniai államügyész szintén hivatalos megkereséssel fordult a szövetséghez a gyanús értékesítési módszerek miatt.

A tíz mérkőzésnek, köztük a döntőnek is otthont adó MetLife Stadium térségének vezetői kijelentették, hogy az emberek és a látogatók érdekében teljes átláthatóságot és méltányosságot követelnek.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke

a rendkívül magas kereslettel indokolta a helyzetet,

ugyanakkor a szervezet engedményként olcsóbb belépőket is elérhetővé tett a csoportmérkőzések többségére. A FIFA hivatalosan még nem kommentálta az ügyészségi vizsgálatokat.

A PSG viszi el Budapestről a BL-trófeát

Tizenegyes-párbajban a PSG nyerte meg a budapesti BL-döntőt, Az 1–1-re végződött 120 perc után a szétlövésben az Arsenal addigi legjobb mezőnyjátékosa, Gabriel hibázott az utolsó lövésnél
 

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

A 2023-as szudáni konfliktus után szabályosan ömlöttek be az emberek, méghozzá mindenféle ellenőrzés nélkül, ez már pedig merőben más típusú migráció, mint amivel Jordánia, Törökország vagy Libanon küzd, ahol legalább van esély összeírni azokat, akik érkeznek. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Tüzet nyitott Amerika: Hellfire-t lőttek ki Irán partjainál - Rakétát kapott a Lian Star

Az amerikai haderő tüzet nyitott egy civil hajóra Irán partjainál: rakétával lőttek meg egy gambiai zászló alatt hajózó teherszállítót, amiért a tengerészek megsértették a Trump által elrendelt blokádot.

BL-döntő: tizenegyespárbajban győzte le az Arsenalt a PSG

Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.

PSG beat Arsenal in shootout to retain Champions League

Paris St-Germain beat Arsenal in penalty shootout to win Champions League for second year in a row.

