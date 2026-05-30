Az Egyesült Államokban simán szembeszállnak a FIFA-val

A vizsgálat során a hatóságok magyarázatot várnak a FIFA-tól az árak mesterséges felsrófolása és a fogyasztók megtévesztése miatt. Jennifer Davenport New Jersey-i ügyész kaotikus árképzésről és mesterségesen generált hiányról számolt be, míg Letitia James New York-i ügyész és Samuel A. A. Levine fogyasztóvédelmi felelős megtévesztő értékesítési magatartással vádolja a szervezetet – írja a telex.hu.

A szurkolói panaszok szerint a FIFA félrevezető információkat adott a szektorok elhelyezkedéséről, ráadásul az értékesítés megkezdése után új, drágább jegykategóriákat vezetett be. A dinamikus árazási rendszer a 104 mérkőzésből 90 esetében átlagosan 34 százalékos áremelést tesz lehetővé. A nyugati parton Rob Bonta kaliforniai államügyész szintén hivatalos megkereséssel fordult a szövetséghez a gyanús értékesítési módszerek miatt.

A tíz mérkőzésnek, köztük a döntőnek is otthont adó MetLife Stadium térségének vezetői kijelentették, hogy az emberek és a látogatók érdekében teljes átláthatóságot és méltányosságot követelnek.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke

a rendkívül magas kereslettel indokolta a helyzetet,

ugyanakkor a szervezet engedményként olcsóbb belépőket is elérhetővé tett a csoportmérkőzések többségére. A FIFA hivatalosan még nem kommentálta az ügyészségi vizsgálatokat.