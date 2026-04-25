Nyitókép: Pixabay

E-rollerek, robogók tömegesen hazardíroznak az utakon

Infostart / MTI

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) becslése szerint a csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60 százaléka, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80 százaléka az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban.

A szervezet pénteki közleménye szerint a robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta fennálló probléma. Rendszám híján a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket, erre többnyire csak baleset vagy közúti igazoltatás során derül fény. Időről időre felmerül ugyan a rendszám bevezetése ezeknél a járműveknél is, de ez a végrehajtás technikai és költségvonzatai miatt elmarad.

Az e-rollerek viszonylag rövid ideje résztvevői a közúti közlekedésnek, de az általuk okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget – emlékeztetett a FBAMSZ.

Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintos díjon is köthető kötelező biztosítás. Egy közúti igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. Egy baleset során, ha a károkozónak nincs kötelező biztosítása, a károsult kárát a MABISZ kártalanítási számlája rendezi, de a kifizetett összeget a kárt okozó járművezetőtől vagy tulajdonostól teljes egészében visszakövetelik. Személyi sérülés esetén ez az összeg milliós nagyságrendű is lehet – ismertette a szövetség.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kötelező biztosítást megkötő robogós vagy rolleres tiszta lappal indul, a korábbi időszakra nem kell fedezetlenségi díjat fizetni, mint a gépkocsik vagy a motorok esetében, igazoltatáskor pedig a rendőrök csak azt vizsgálják, hogy az adott időpontban rendelkezik-e a jármű biztosítással. Rendszám híján a biztosítók a vázszámra kötnek kötelezőt. A járművek előtörténetét sehol nem vezetik, így bónusz-málusz besorolás sem befolyásolja a fizetendő díj mértékét – írta a szövetség.

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Lezárta a tavalyi évet a Rába, közel 3 milliárd forint lett a csoport eredménye

Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás

Trump's envoys Witkoff and Kushner to fly to Pakistan for Iran talks

