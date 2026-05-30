Infostart.hu
2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
zaporizzsjai atomerőmű / Cooling towers of Zaporizhia Nuclear Power Station in Enerhodar, Ukraine
Nyitókép: OlyaSolodenko/Getty Images

Találat érte a a zaporizzsjai atomerőművet

Infostart / MTI

Ukrán drón csapódott be szombaton az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű 6-os blokkjának turbinacsarnokába – közölte a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

„Ma délután egy ukrán támadó drón csapódott be az atomerőmű 6-os blokkjának turbinacsarnokába, és robbanást okozott” – írta közleményében Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója.

A robbanás nem okozott kárt a létesítmény fő berendezéseiben, de lyukat ütött a turbinacsarnok falában – tette hozzá. Lihacsov szerint célzott támadás érte az atomerőművet.

A vezérigazgató a támadással kapcsolatban rámutatott: „Egy lépéssel közelebb kerültünk egy olyan eseményhez, amely nagy valószínűséggel azokat is érintheti, akik messze Oroszország és Ukrajna határain túl élnek, és még mindig azt hiszik, hogy teljes biztonságban vannak”.

Ukrajna részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás.

A zaporizzsjai atomerőművet Oroszország 2022 márciusában foglalta el. Az Európa legnagyobb nukleáris létesítményének számító erőmű a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében, a frontvonal közelében található.

A háború során többször is tűz alá került, ami felvetette egy esetleges nukleáris baleset veszélyét.

Növekszik a társadalmi nyomás Egyiptomban – Lehet, hogy nem 1,1, hanem 10 millió migráns szivárgott be

A 2023-as szudáni konfliktus után szabályosan ömlöttek be az emberek, méghozzá mindenféle ellenőrzés nélkül, ez már pedig merőben más típusú migráció, mint amivel Jordánia, Törökország vagy Libanon küzd, ahol legalább van esély összeírni azokat, akik érkeznek. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Dróncsapásokkal folytatódik a háború, egymást lövi Ukrajna és Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Ukrajna a hajnali hírek szerint számos dróncsapást mért Oroszországra. Tegnap Törökország közölte, hogy két állampolgára megsérült, amikor dróncsapás ért egy Odesszából induló teherhajót a Fekete-tengeren. Az orosz-ukrán háború szombati eseményeiről ebben a cikkünkben tudósítunk percről percre.

Véget érhet egy korszak az olajpiacon: drámai változás jöhet a Hormuzi-szorosban, ebből már nincs visszaút?

Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom a háború előtti szint töredékére eshet vissza akkor is, ha véget ér a konfliktus és tartósan ezen a szinten is maradhat.

Champions League final: Arsenal holding off PSG after taking early lead

