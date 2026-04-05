Éppen ezért a szabályos közlekedésre és a bukósisak használatára is felhívja a figyelmet a Nagy Diák KRESZ-teszt, amit immáron tizedik alkalommal indított el a DUE Médiahálózat az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság partnerségében. Az edukatív játék elsősorban a fiataloknak segít a forgalomban biztonságosan haladni, akár autóval, kerékpárral, rollerrel vagy gyalogosan.

A Nagy Diák KRESZ-teszt egy háromfordulós KRESZ-verseny, amit a DUE Médiahálózat indított immáron tizedik alkalommal, és ezidáig közel 170 ezren vettek rajta részt. A 2026-os játék egy ingyenes online teszttel startolt, amit bárki kitölthet a www.nagydiakkreszteszt.hu oldalon április 30-ig. A következő két fordulóban viszont már csak a legügyesebb 14 és 24 év közöttiek vehetnek részt. A szervezők két nyertest hirdetnek, egyikük térítésmentesen szerezhet autós jogosítványt, másikuk egy robogót kap.

A játék prevenciós célt is szolgál, és igyekszik felhívni a figyelmet a biztonságos rolleres közlekedésre.

A tavasz érkeztével egyre többen pattannak e-rollerre, és ezzel együtt megnőtt a balesetek száma is. A Bethesda Gyermekkórház a napokban közleményt adott ki, amivel felhívta a szülők figyelmét: gyermekük kizárólag bukósisakban közlekedjen, és ne hajtson gyorsan! Dr. Kőnig Róbert gyermektraumatológus, a betegtájékoztatás és betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszteri biztos a Gyermektraumatológus Társasággal kidolgozott egy rendszert, ami szabályozná az e-rollerek használatát.

Ebben a már említett sebességkorlátozás és bukósisak használat mellett korhatárhoz és KRESZ-ismerethez kötné bizonyos rollerek vezetését. A kórházakban ugyanis a rolleres balesetek miatt tízszeresére nőtt a nehéz műtétek és az azokat követő rehabilitációs folyamatok száma. Dr. Kőnig Róbert szerint gyakoriak a végtag-, fej- és hasi sérülések, ami azért van, mert a rollernek kicsi a kereke, és egy kavics vagy úthiba könnyebben kizökkenti, felborítja a járművet.

A Nagy Diák KRESZ-teszt többek közt azzal a céllal jött létre, hogy a kitöltők ingyenesen juthassanak hozzá közúti közlekedést tartalmazó információkhoz, szabályokhoz. A tesztet április 30-ig bárki kitöltheti. A játékosok a Nagy Diák Tesztek(C) applikáció segítségével is kipróbálhatják a tudásukat. A felhasználóbarát app ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play-ből. A döntő 2026. május 21-én az újpesti UP Rendezvénytérben lesz. A teszt az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság együttműködésével jött létre.

A rendőrség emellett elindított egy országos bűn- és balesetmegelőzési projektpályázatot egyetemistáknak Kékkopók néven.

Célja, hogy fiatalok által kidolgozott, innovatív bűn- és balesetmegelőzési kezdeményezések kapjanak szakmai támogatást, mentorálást és anyagi forrást a megvalósításhoz. Az ötletpályázatra egyénileg és 2-5 fős csoportokban lehet jelentkezni április 30-ig, további információ a https://www.facebook.com/share/p/1JH2dD2nti/ linken található.