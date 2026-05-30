Ezek a számlagyárak sem „zakatolnak” többé

Több mint kétmilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a számlagyárak, amelyeket nemrégiben számoltak fel a pénzügyőrök – közölte pénteken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A pénzügyőrök olyan gazdasági társaságokat derítettek fel, melyek jutalék fejében valótlan tartalmú költségszámlákkal látták el a felettük álló haszonhúzó cégeket.

A fiktív számlákat kiállító cégek áfabevallást nem nyújtottak be, és az áfát sem fizették be az államkasszába – tették hozzá.

Az összehangolt rajtaütésben 60 pénzügyőr vett részt: közel 1,3 milliárd forint értékben történtek vagyonbiztosítások, gépjárművek, bankszámlák, továbbá a nyomozás során feltárt haszonhúzó társaságok eszközállományának zár alá vételével.

A pénzügyőrök az intézkedések helyszíneiről 10 embert állítottak elő, őket – és még egy további személyt – bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként; a Szegedi Járásbíróság öt ember letartóztatását elrendelte.