2026. május 2. szombat Zsigmond
Oil Refinery Piping system in contrast with a blue sky
Nyitókép: Huyangshu/Getty Images

Komoly lépés fogja befolyásolni az olajárakat – mutatjuk, mi várható

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Londoni iparági elemzők szerint középtávon csökkenti a világpiaci olajárakat az Egyesült Arab Emírségek kilépése a Kőolajexportáló Országok Szervezetéből (OPEC) és a bővebb OPEC+ szerveződésből.

Az egyik legtekintélyesebb pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics pénteken – az Egyesült Arab Emírségek kilépésének napján – Londonban ismertetett helyzetértékelésében kiemelte: az ország az OPEC+ nyersolajtermelésének hozzávetőleg 10 százalékát adta, de napi 3,4 millió hordós kitermelési kvótája messze elmaradt 4,3 millió hordós napi kapacitásától, vagyis napi 0,9 millió hordónyi kitermelési kapacitása maradt kihasználatlanul.

Az OPEC+ által bevezetett napi 1,65 millió hordós kínálati szűkítésen belül az Egyesült Arab Emírségekre csak mintegy 144 ezer hordó jutott, de ennél nagyobb korlátozást jelentett számára a kvótarendszer egésze, amely az ország érvelése szerint nem tükrözte kitermelési potenciálját – áll az Oxford Economics pénteki elemzésében.

A ház hangsúlyozza, hogy az Egyesült Arab Emírségek 150 milliárd dolláros kapacitásbővítő beruházást hajtott végre,

2027-re napi ötmillió hordós kitermelési cél elérését tűzte ki, és mindezek után már nem volt hajlandó korlátozásoknak alávetni magát.

Az Oxford Economics londoni iparági elemzői kiemelik azt is, hogy az Egyesült Államok latin-amerikai exportjának növekedése kikezdte az OPEC+ piaci befolyását, a csoport árfolyam-támogató képessége gyengült, és ebben a környezetben nehezebbé vált a kitermelési kapacitások feladásának indoklása.

Ráadásul több tagország már így is a számára megállapított kvóta felett termel, mások pedig a kvótarendszer megszüntetését szorgalmazzák – áll az Oxford Economics elemzésében.

A ház szerint

az OPEC harmadik legnagyobb termelőjének távozása jelentősen meggyengíti szervezetet, és kérdésessé teszi a kartell puszta fennmaradását is.

Ha az Egyesült Arab Emírségeknek sikerül növelnie kitermelését és az ebből eredő bevételeit az OPEC-en kívül, az más, nagy nyersolaj-készletekkel bíró vagy kitermelésük növelésére törekvő tagországok, például Venezuela számára is megkérdőjelezheti az OPEC-tagság értékét – áll az Oxford Economics elemzésében.

A ház várakozása szerint ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségek az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása okozta fennakadások miatt a kitűzött 2027 helyett csak 2028-ban éri el a napi ötmillió hordós kitermelési célt.

A kínálat bővülésének árfolyamhatásai is akkor érvényesülnek majd, amikor normalizálódik a Hormuzi-szoros hajóforgalma – hangsúlyozzák a cég londoni elemzői.

Az Oxford Economics modellszámításai szerint az Egyesült Arab Emírségek napi ötmillió hordós kitermelési céljának elérése hozzávetőleg egymillió hordóval – vagyis csaknem 1 százalékkal – bővíti majd a világpiacon megjelenő napi nyersolajkínálatot. A tanulmány szerint ennek hatására

2028-ban 3 százalékkal lenne alacsonyabb a globális alaptípusnak tekintett Brent olajféleség hordónkénti árfolyama az Oxford Economics eddigi alapeseti előrejelzésénél,

és az elemzés szerint ez azt jelenti, hogy a Brent árfolyama abban az évben 55 dollár környékére csökkenne.

Joseph Stiglitz: Trump hibája katasztrofális károkat okozhat a világgazdaságnak

Való igaz, ahogy Alexander Pope mondta, tévedni emberi dolog. Bár mindenki tévedhet, egyes emberek hajlamosabbak a hibázásra, mint mások. Ez egy indok a demokrácia mellett, hogy a sokakat érintő döntéseket olyan megvitatási folyamatoknak vessük alá, amelyek magukban foglalják a fékek és ellensúlyok rendszerét. Az autoriter és abszolutista politikai uralmak története tele van olyan figurákkal, akiknek a hibái nemcsak saját magukra nézve, hanem az általuk irányított társadalmakra is katasztrofális következményekkel jártak.

Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek

Magyarországon a képregények és művészi plakátok világa inkább egy szűk, de egyre tudatosabb gyűjtői rétegre épül, ahol a nosztalgia, az esztétikum és a befektetési szempontok különös egyensúlyban találkoznak.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

