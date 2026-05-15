ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.97
usd:
308.33
bux:
132279.04
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy olajfinomítóról készült légi felvétel éjszaka.
Nyitókép: GettyImages/Create image

Hétfőig vár választ a Moltól a NIS ügyében Szerbia

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szerbia péntek estig eljuttatja végleges javaslatát a Molnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS jövőjéről, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet az ajánlatról – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter.

Djedovic Handanovic az Athénban tartott regionális energiaügyi miniszteri tanácskozáson a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) nyilatkozva elmondta: az elmúlt napokban folytatódtak az egyeztetések a Mol képviselőivel, és egyes kérdésekben történt előrelépés, a pancsovai finomító működését érintő kérdésben azonban továbbra is végső egyeztetésre van szükség.

A tárcavezető közölte: Szerbia pénteken, a nap végéig megteszi végleges javaslatát, ezt követően pedig a Mol igazgatósága hétfőn dönthet róla.

A miniszter hangsúlyozta: Belgrád célja Szerbia gazdasági érdekeinek és ellátásbiztonságának védelme. Kiemelte: nincs kompromisszum abban a kérdésben, hogy a pancsovai finomító működése milyen hatással van a szerb gazdaságra.

Arra is kitért, hogy a megállapodás kimenetele nemcsak a szerb és a magyar fél tárgyalásaitól függ, hanem az amerikai kormányzat, valamint az orosz többségi tulajdonos álláspontjától is.

A szerb kormány egyik törekvése, hogy növelje befolyását a NIS-ben. Djedovic Handanovic május 11-én, a Belgrádi Energetikai Fórumon azt mondta: Belgrád azt szeretné elérni, hogy Szerbia tulajdonrésze a vállalatban további 5 százalékkal növekedjen, ami nagyobb befolyást biztosítana a stratégiai döntésekben, illetve az állami érdekkel ellentétes döntések blokkolásában.

A Beta belgrádi hírügynökség korábbi beszámolója szerint a szerb fél nemcsak a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat, hanem a szerb piac nagy- és kiskereskedelmi ellátottságát, valamint a NIS korábbi pénzügyi kötelezettségeit érintő részletek miatt is.

A Mol korábban azt közölte, hogy amennyiben többségi tulajdonossá válik a NIS-ben, hosszú távon megtartaná a pancsovai finomítót. A Tanjug szerbiai hírügynökség beszámolója szerint a társaság azt írta: célja az ellátásbiztonság további erősítése Szerbiában és a régióban, valamint a finomítók közötti szinergiák kihasználása.

A NIS az orosz többségi tulajdon miatt amerikai szankciók alatt áll. Az RTS korábbi beszámolója szerint a Mol áprilisban megkapta az Egyesült Államok jóváhagyását a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására, a tárgyalási határidőt május 22-ig hosszabbították meg.

Az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leányvállalata, a Gazpromnyeft pedig 44,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben. A szerb kormány tulajdonrésze jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó rész kisrészvényesek kezében van.

Kezdőlap    Gazdaság    Hétfőig vár választ a Moltól a NIS ügyében Szerbia

mol

szerbia

nis

szerbiai kőolajipari vállalat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait
Tudósítónktól

Diplomáciai pofon Pozsonynak? Berlin cáfolta Robert Fico szavait
Robert Fico moszkvai útja után diplomáciai vita alakult ki Szlovákia és Németország között. Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter szerint Friedrich Merz német kancellár lemondta tervezett szlovákiai látogatását, miután Fico Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A német kormány ugyanakkor azt állítja: ilyen hivatalos látogatás eleve nem is volt napirenden.
 

Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

„Magyarországon nincs helye kordonoknak, főleg nem közintézmények körül, amelyeket magyar emberek pénzéből építettek” – jelentette ki a kormányfő a Karmelita előtt. Vitézy Dávid is részt vett a bontásban, elmondta, 500 és 1000 milliárd forint között lesz a vári költekezés vége, eközben a magyar gyermekvédelemre, közlekedésre, vasútra sosem volt pénz. Magyar Péter bejelentést tett az épületek, illetve a beruházások további sorsáról is. A Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda látogatható lesz. Ennek módjáról is bejelentések jöttek.
 

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

„Hiba volt” – Sajnálatát fejezte ki viselkedéséért a Tisza Párt képviselője

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adatból döntés, döntésből profit: merre tart az AI a magyar mezőgazdaságban?

Adatból döntés, döntésből profit: merre tart az AI a magyar mezőgazdaságban?

A mesterséges intelligenciáról a legtöbben még mindig a látványos képfelismerésre gondolnak – pedig az igazi áttörés sokszor a háttérben történik: döntéstámogatásban, adminisztráció-kiváltásban és a gazdaságok jövedelmezőségének javításában. A Portfolio AgroFuture 2026 konferencián Maróti Miklós, az AgroVIR ügyvezetője is előad; ennek apropóján beszélgettünk vele arról, hol tart ma az AI a mezőgazdaságban, kinek elérhető, és hogyan definiálhatja újra az ágazat működését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy esőre van kilátás a hétvégén: nagyon kellett a földeknek, de kinti programot ne szervezz

Nagy esőre van kilátás a hétvégén: nagyon kellett a földeknek, de kinti programot ne szervezz

A földek rég vártak már egy olyan kiadós esőre, mint amilyen a hétvégén - az előrejelzés szerint - érkezik hazánkba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals announced

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals announced

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 08:50
Az amerikai elnök szavai meglökték az olajárakat
2026. május 15. 07:54
Kemény döntést hozott az amerikai szenátus a fizetésekről
×
×