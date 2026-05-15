Hétfőig vár választ a Moltól a NIS ügyében Szerbia

Djedovic Handanovic az Athénban tartott regionális energiaügyi miniszteri tanácskozáson a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) nyilatkozva elmondta: az elmúlt napokban folytatódtak az egyeztetések a Mol képviselőivel, és egyes kérdésekben történt előrelépés, a pancsovai finomító működését érintő kérdésben azonban továbbra is végső egyeztetésre van szükség.

A tárcavezető közölte: Szerbia pénteken, a nap végéig megteszi végleges javaslatát, ezt követően pedig a Mol igazgatósága hétfőn dönthet róla.

A miniszter hangsúlyozta: Belgrád célja Szerbia gazdasági érdekeinek és ellátásbiztonságának védelme. Kiemelte: nincs kompromisszum abban a kérdésben, hogy a pancsovai finomító működése milyen hatással van a szerb gazdaságra.

Arra is kitért, hogy a megállapodás kimenetele nemcsak a szerb és a magyar fél tárgyalásaitól függ, hanem az amerikai kormányzat, valamint az orosz többségi tulajdonos álláspontjától is.

A szerb kormány egyik törekvése, hogy növelje befolyását a NIS-ben. Djedovic Handanovic május 11-én, a Belgrádi Energetikai Fórumon azt mondta: Belgrád azt szeretné elérni, hogy Szerbia tulajdonrésze a vállalatban további 5 százalékkal növekedjen, ami nagyobb befolyást biztosítana a stratégiai döntésekben, illetve az állami érdekkel ellentétes döntések blokkolásában.

A Beta belgrádi hírügynökség korábbi beszámolója szerint a szerb fél nemcsak a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat, hanem a szerb piac nagy- és kiskereskedelmi ellátottságát, valamint a NIS korábbi pénzügyi kötelezettségeit érintő részletek miatt is.

A Mol korábban azt közölte, hogy amennyiben többségi tulajdonossá válik a NIS-ben, hosszú távon megtartaná a pancsovai finomítót. A Tanjug szerbiai hírügynökség beszámolója szerint a társaság azt írta: célja az ellátásbiztonság további erősítése Szerbiában és a régióban, valamint a finomítók közötti szinergiák kihasználása.

A NIS az orosz többségi tulajdon miatt amerikai szankciók alatt áll. Az RTS korábbi beszámolója szerint a Mol áprilisban megkapta az Egyesült Államok jóváhagyását a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására, a tárgyalási határidőt május 22-ig hosszabbították meg.

Az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leányvállalata, a Gazpromnyeft pedig 44,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben. A szerb kormány tulajdonrésze jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó rész kisrészvényesek kezében van.