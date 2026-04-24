Kína nem nézi jó szemmel az európai fegyvergyártók és Tajvan kapcsolatát

A tárca indoklása szerint az intézkedés a nemzetbiztonság védelmét szolgálja.

A minisztérium közölte: Peking előzetesen tájékoztatta Brüsszelt az exportellenőrzési párbeszéd keretében. A tárca szóvivője hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem érinti a Európai Unió és Kína közötti normál kereskedelmi kapcsolatokat. A lépés jogszerűen történt, mivel az érintett vállalatok fegyvereladásokban vettek részt Tajvan számára - tették hozzá.

Az érintett szervezetek - köztük a német a Hensoldt AG védelmi elektronikai cég és a belgiumi székhelyű FN Browning védelmi és fegyvergyártó cég - részt vettek fegyvereladásokban Tajvan számára, vagy "összejátszottak Tajvannal" - ismertette a kereskedelmi minisztérium szóvivője egy nyilatkozatban.

Tajvan kormánya, az EU és az FN Browning egyelőre nem kommentálta az ügyet. A Hensoldt a Reuters hírügynökségnek úgy fogalmazott: "jelenleg ellenőrizzük a tényeket, és a megfelelő időben értékeljük a helyzetet".

"Az intézkedések csak a kettős felhasználású termékekre vonatkoznak, és nem érintik a Kína és Európa közötti szokásos gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat" - tájékoztatott a szóvivő. Hozzátette: "a törvénytisztelő, integritással rendelkező uniós szervezeteknek egyáltalán nem kell aggódniuk".

A kettős felhasználású termékek olyan áruk, szoftverek vagy technológiák, amelyeknek polgári és katonai alkalmazásuk is van, ideértve bizonyos ritkaföldfémeket is, amelyek elengedhetetlenek a drónok és chipek gyártásához.

A minisztérium azt is közölte, hogy külföldi szervezetek és magánszemélyek számára tilos kínai eredetű kettős felhasználású termékeket átadni vagy szállítani a hét vállalatnak, és minden kapcsolódó tevékenységet azonnal le kell állítani. A minisztérium jelezte, hogy Kína fenntartja magának a jogot, hogy kivételes körülmények között eseti alapon jóváhagyja a szállításokat, és hozzátette: a kettős felhasználású termékek exportőrei kérelmet nyújthatnak be a minisztériumhoz, ha az exportot "valóban szükségesnek" ítélik a szervezetek számára.