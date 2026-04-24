2026. április 24. péntek György
Tajvani katonák légvédelmi rakétarendszert telepítenek az északnyugat-tajvani Hszincsuban (Hsinchu) lévõ légibázison 2025. december 29-én. Kína bejelentette, hogy nagyszabású éleslövészeti hadgyakorlatot indít Tajvan körül Justice Mission 2025 (Igazság Küldetés 2025) néven szárazföldi, haditengerészeti és légiegységek részvételével.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo

Kína nem nézi jó szemmel az európai fegyvergyártók és Tajvan kapcsolatát

Infostart / MTI

Kína hét európai unióbeli vállalatot vett fel exportellenőrzési listájára - közölte a pekingi kereskedelmi minisztérium pénteken.

A tárca indoklása szerint az intézkedés a nemzetbiztonság védelmét szolgálja.

A minisztérium közölte: Peking előzetesen tájékoztatta Brüsszelt az exportellenőrzési párbeszéd keretében. A tárca szóvivője hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem érinti a Európai Unió és Kína közötti normál kereskedelmi kapcsolatokat. A lépés jogszerűen történt, mivel az érintett vállalatok fegyvereladásokban vettek részt Tajvan számára - tették hozzá.

Az érintett szervezetek - köztük a német a Hensoldt AG védelmi elektronikai cég és a belgiumi székhelyű FN Browning védelmi és fegyvergyártó cég - részt vettek fegyvereladásokban Tajvan számára, vagy "összejátszottak Tajvannal" - ismertette a kereskedelmi minisztérium szóvivője egy nyilatkozatban.

Tajvan kormánya, az EU és az FN Browning egyelőre nem kommentálta az ügyet. A Hensoldt a Reuters hírügynökségnek úgy fogalmazott: "jelenleg ellenőrizzük a tényeket, és a megfelelő időben értékeljük a helyzetet".

"Az intézkedések csak a kettős felhasználású termékekre vonatkoznak, és nem érintik a Kína és Európa közötti szokásos gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat" - tájékoztatott a szóvivő. Hozzátette: "a törvénytisztelő, integritással rendelkező uniós szervezeteknek egyáltalán nem kell aggódniuk".

A kettős felhasználású termékek olyan áruk, szoftverek vagy technológiák, amelyeknek polgári és katonai alkalmazásuk is van, ideértve bizonyos ritkaföldfémeket is, amelyek elengedhetetlenek a drónok és chipek gyártásához.

A minisztérium azt is közölte, hogy külföldi szervezetek és magánszemélyek számára tilos kínai eredetű kettős felhasználású termékeket átadni vagy szállítani a hét vállalatnak, és minden kapcsolódó tevékenységet azonnal le kell állítani. A minisztérium jelezte, hogy Kína fenntartja magának a jogot, hogy kivételes körülmények között eseti alapon jóváhagyja a szállításokat, és hozzátette: a kettős felhasználású termékek exportőrei kérelmet nyújthatnak be a minisztériumhoz, ha az exportot "valóban szükségesnek" ítélik a szervezetek számára.

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"

Ma Magyar Péter bejelentette, hogy Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatási miniszter. Korábban Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd. A leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel, és folytatódtak a gazdasági tárgyalások a Bankszövetséggel, valamint az uniós források ügyében. Az európai színtéren Donald Tusk arra kérte az Európai Unió vezetőit, legyenek türelmesek Magyar Péterrel szemben. Közben a Közép-európai Egyetem jelezte, nem tér vissza Budapestre a kormányváltás ellenére sem. Három államtitkár távozott a Kulturális és Innovációs, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumból.

Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás

US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to fly to Pakistan for Iran talks, White House says

