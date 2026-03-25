2010. augusztus 20-án készített kép a busehri atomerőműről. Mérsékelt erősségű földrengés rázta meg 2019. december 27-én hajnalban Irán déli részét, a busehri atomerőmű környékét. Az amerikai földtani intézet mérése szerint az 5,1-es erősségű rengés fészke az atomerőműtől 45 kilométerre keletre, 38 kilométeres mélységben volt, a földmozgás nem okozott jelentős anyagi károkat, és nem érkeztek jelentések személyi sérülésekről.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Újabb csapás Iránban az atomerőműre, menekítik az orosz személyzetet

Infostart / MTI

Ismét csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

Újabb támadás érte az iráni Busehr atomerőmű működő 1. blokkját közvetlenül körülvevő területet kedden 21 órakor (moszkvai idő szerint) – közölte Lihacsov.

A Roszatom-vezér szerint az atomerőmű körüli helyzet "negatív forgatókönyv szerint alakul". Hozzátette, hogy a támadásnak nem voltak áldozatai.

Közölte, hogy a Roszatom kedden döntött az orosz személyzet evakuálása harmadik szakaszának előkészítéséről. Az alkalmazottak egy csoportja szerda reggel gépkocsival indult el az iráni-örmény határ felé, és a közeljövőben további két csoportot fognak elszállítani.

"A helyzet normalizálódásáig ideiglenesen a lehető legkisebb létszámra csökkentjük a helyszínen tartózkodó szakembereink számát. A fiaink egészsége és élete mindenkinek a legfőbb prioritás" - idézte Lihacsov nyilatkozatát a Roszatom sajtószolgálata.

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Közben iráni és amerikai oldalról is megjelentek konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy képzelik el a felek a háború lezárását. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel

Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

2026. március 25. 13:48
Idegen drónok repültek be az észt és a lett légtérbe
2026. március 25. 13:10
Szakértő a gáztranzit leállításáról: csak hosszabb távon fájhat a magyar lépés Ukrajnának
