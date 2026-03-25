Újabb csapás Iránban az atomerőműre, menekítik az orosz személyzetet

Újabb támadás érte az iráni Busehr atomerőmű működő 1. blokkját közvetlenül körülvevő területet kedden 21 órakor (moszkvai idő szerint) – közölte Lihacsov.

A Roszatom-vezér szerint az atomerőmű körüli helyzet "negatív forgatókönyv szerint alakul". Hozzátette, hogy a támadásnak nem voltak áldozatai.

Közölte, hogy a Roszatom kedden döntött az orosz személyzet evakuálása harmadik szakaszának előkészítéséről. Az alkalmazottak egy csoportja szerda reggel gépkocsival indult el az iráni-örmény határ felé, és a közeljövőben további két csoportot fognak elszállítani.

"A helyzet normalizálódásáig ideiglenesen a lehető legkisebb létszámra csökkentjük a helyszínen tartózkodó szakembereink számát. A fiaink egészsége és élete mindenkinek a legfőbb prioritás" - idézte Lihacsov nyilatkozatát a Roszatom sajtószolgálata.