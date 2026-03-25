Totális atomkatasztrófa miatt aggódik az ENSZ az iráni és izraeli helyzet miatt

Volker Türk az ENSZ emberi jogi tanácsa rendkívüli megnyitóülésére küldött videoüzenetében hangsúlyozta, a legutóbbi, a nukleáris létesítményeket célzó rakétacsapások magukban hordozzák a konfliktus kiterjedésének veszélyét, hozzátéve, hogy „az országok a teljes katasztrófát kockáztatják”.

Mint mondta, a konfliktus könnyen átterjedhet Irán határain túlra, „és akár az egész világot magával ránthatja”.

Egyetlen módon lehet ennek elejét venni, ha azonnal beszüntetik a harcokat, ezért felszólítom az összes országot, különösen azokat, amelyek nagy befolyással bírnak, tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek érdekében – jelentette ki.

A főbiztos kitért a Hormuzi-szoros lezárására, kiemelve, hogy a döntés veszélyezteti a globális ellátási láncokat és súlyos következményekkel jár a világ legszegényebb országaira nézve.

„Ez a blokád akár élelmezési és egészségügyi válságot is okozhat” – jelentette ki, emlékeztetve arra, hogy az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) adatai szerint további mintegy 45 millió ember válhat súlyosan alultáplálttá a háború elhúzódása esetén. Elmondta azt is, hogy a blokádnak máris érezhető következményei vannak a többi között Dél-Ázsiában.

Hozzátette, hogy a válság nyomán elapadhatnak a Perzsa-öbölben dolgozó, dél-ázsiai vendégmunkások által hazájukba küldött jövedelmek is, és aláhúzta, hogy az ENSZ becslései szerint a konfliktus már 63 milliárd dollárnyi gazdasági veszteséget okozott az arab térségnek.

A világ nem mehet vissza abba a korba, amikor a háború volt a nemzetközi kapcsolatok rendezőelve – jelentette ki Türk.

A nyitóülésen az Egyesült Államok, illetve Izrael képviselője nem vett részt, az előbbi 2025-ben bejelentette a kilépését is a testületből.

A múlt hétvégén Irán csapást intézett az izraeli Dimonában található atomenergetikai központ ellen, válaszul a síita állam Natanz városánál lévő telephelye elleni támadásra. Kedden egy izraeli-amerikai légicsapás érintette az iráni Busehr erőművét, amelyben Teherán közlése szerint nem keletkezett kár.