Radioactive warning symbol and nuclear warheads standing on map of Iran with national flag.
Nyitókép: Getty Images / adventtr

Totális atomkatasztrófa miatt aggódik az ENSZ az iráni és izraeli helyzet miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Teljes katasztrófához vezethetnek az izraeli és az iráni nukleáris létesítményeket célzó támadások – figyelmeztetett szerdán az ENSZ emberi jogi főbiztosa, hangsúlyozva: az iráni konfliktus esetében minden eddiginél nagyobb a veszélye annak, hogy akár világméretűvé is kiterjedjen.

Volker Türk az ENSZ emberi jogi tanácsa rendkívüli megnyitóülésére küldött videoüzenetében hangsúlyozta, a legutóbbi, a nukleáris létesítményeket célzó rakétacsapások magukban hordozzák a konfliktus kiterjedésének veszélyét, hozzátéve, hogy „az országok a teljes katasztrófát kockáztatják”.

Mint mondta, a konfliktus könnyen átterjedhet Irán határain túlra, „és akár az egész világot magával ránthatja”.

Egyetlen módon lehet ennek elejét venni, ha azonnal beszüntetik a harcokat, ezért felszólítom az összes országot, különösen azokat, amelyek nagy befolyással bírnak, tegyenek meg minden tőlük telhetőt ennek érdekében – jelentette ki.

A főbiztos kitért a Hormuzi-szoros lezárására, kiemelve, hogy a döntés veszélyezteti a globális ellátási láncokat és súlyos következményekkel jár a világ legszegényebb országaira nézve.

„Ez a blokád akár élelmezési és egészségügyi válságot is okozhat” – jelentette ki, emlékeztetve arra, hogy az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) adatai szerint további mintegy 45 millió ember válhat súlyosan alultáplálttá a háború elhúzódása esetén. Elmondta azt is, hogy a blokádnak máris érezhető következményei vannak a többi között Dél-Ázsiában.

Hozzátette, hogy a válság nyomán elapadhatnak a Perzsa-öbölben dolgozó, dél-ázsiai vendégmunkások által hazájukba küldött jövedelmek is, és aláhúzta, hogy az ENSZ becslései szerint a konfliktus már 63 milliárd dollárnyi gazdasági veszteséget okozott az arab térségnek.

A világ nem mehet vissza abba a korba, amikor a háború volt a nemzetközi kapcsolatok rendezőelve – jelentette ki Türk.

A nyitóülésen az Egyesült Államok, illetve Izrael képviselője nem vett részt, az előbbi 2025-ben bejelentette a kilépését is a testületből.

A múlt hétvégén Irán csapást intézett az izraeli Dimonában található atomenergetikai központ ellen, válaszul a síita állam Natanz városánál lévő telephelye elleni támadásra. Kedden egy izraeli-amerikai légicsapás érintette az iráni Busehr erőművét, amelyben Teherán közlése szerint nem keletkezett kár.

An országgyűlési választásokon nagy verseny várható az Újpestet és részben Angyalföldet is magában foglaló budapesti 12. választókerületben. Fidesz–Tisza–DK versenyre lehet számítani az egyéni helyért, de a Mi Hazánk és a Kutyapárt is fajsúlyos jelöltet indít.
 

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

2025-ben Magyarország az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt - derül ki az Eurostat ma megjelent előzetes adataiból. A mutatónk az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott, és bár tavaly további pozíciót nem vesztettünk, a hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest továbbra is relatív alulteljesítők vagyunk. Az uniós rangsorban mögöttünk a gyorsan felzárkózó Bulgária, a mélyrepülését befejező Görögország, Lettország és az újra közelítő Szlovákia található. Eközben Lengyelország befogta Portugáliát, Szlovénia és Csehország pedig továbbra is hozza spanyol fejlettségi mutatót.

A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

2026. március 25. 10:10
Tízméteres óriás életéért küzdenek a német partoknál – videó
2026. március 25. 09:58
„Semmi nem lesz a régi" – fenyegető üzenetet küldött Irán
