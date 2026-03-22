2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Ukrán nõk eltûnt hozzátartozóik fényképét feltartva híreket várnak róluk, amint orosz hadifogságból szabadult ukrán katonák szállnak le az õket Ukrajnába hazaszállító különbuszokról 2026. március 6-án. Ezen a napon a háborúban álló Oroszország és Ukrajna egyaránt szabadon engedett újabb 300-300 hadifoglyot.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrij Kravcsenko

Újabb lépés Ukrajna és Oroszország között

Infostart / MTI

Véget ért az amerikai-ukrán delegációk ukrán rendezésről folytatott kétnapos tanácskozása Floridában, újabb fogolycsere lehetséges Oroszországgal – közölte vasárnap esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Világos, hogy az amerikai fél figyelme jelenleg elsődlegesen Iránra és a tágabb térségére irányul, de Oroszország Ukrajna elleni háborújának is véget kell vetni” – hangoztatta Zelenszkij.

Vannak arra utaló jelek, hogy további (hadifogoly) cserék lesznek, ami igazán jó hír lenne és megerősítése annak, hogy a diplomácia működik. Reméljük, hogy ez megvalósul – fűzte hozzá.

Az ukrán vezető a nap folyamán sürgette nyugati szövetségeseit, hogy tartsák fenn a szankciós nyomást Moszkván és keményebb büntetőintézkedéseket követelt az orosz árnyékflottával szemben.

„Az orosz árnyékflottának nem szabad biztonságban éreznie magát európai vizeken, vagy bárhol máshol. A hadikasszát szolgáló tankereket fel kell tartóztatni és blokkolni, nem csak egyszerűen hagyni őket tovább haladni” – tette hozzá Zelenszkij, miközben Washington ideiglenesen feloldott az orosz olajjal kapcsolatos bizonyos szankciókat, hogy ellensúlyozza az iráni háború következtében előállt hiányt.

