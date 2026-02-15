ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtóértekezletet tart az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketervrõl tartott amerikai-ukrán találkozó után az Egyesült Államok genfi állandó képviseletén 2025. november 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA-KEYSTONE/Martial Trezzini

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Infostart / MTI

A Robert Fico és Marco Rubio találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében.

Elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai-szlovák együttműködés lehetőségei, köztük egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre Marco Rubio vasárnap Pozsonyban tett látogatásán, amelynek során az amerikai külügyminiszter Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is tárgyalt – jelentette a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.

A Robert Fico és Marco Rubio találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében, valamint azt is, hogy a tárgyaláson a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.

„Óriási mértékben érdekeltek vagyunk abban, hogy az amerikai partnerrel egy olyan konzorciumot hozzunk létre, amely garantálhatná, hogy Szlovákia 2040-ig egy új 1200 megawatt teljesítményű atomerőmű blokkot építsen. Örülnénk annak, ha már a következő év folyamán sikerülne aláírni az erre vonatkozó konkrét megállapodásokat a Westinghouse társasággal” – idézte Robert Fico szavait a szlovák hírügynökség.

A szlovák miniszterelnök elmondása szerint arról is tájékoztatta Marco Rubiót, hogy Szlovákia helyzete a kőolaj- és gázimport tekintetében jelenleg nem éppen „irigylésre méltó”. Kifejtette: az amerikai külügyminiszterrel a helyzet megoldása tekintetében a szóba jöhető alternatív megoldások keresésére is sor került.

„Az az érzésem, hogy az amerikai külügyminiszternek a holnap Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tartandó találkozója is előrelépést hozhat abban a krízishelyzetben, amely létrejött az Európába irányuló kőolajimport tekintetében” – jelentette ki Robert Fico.

Robert Fico a pozsonyi kormánypalotában tartott találkozó utáni sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy érdekeltek egy az energetikai együttműködés lehetőségeiről – a visegrádi négyek és az amerikai fél részvételével – tartandó közös tárgyalás megvalósítására is. Robert Fico a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy a találkozó során szó esett arról is, hogy Szlovákia a korábbi (14 vadászgépre szóló) megrendelésein felül további négy F-16-os vadászgép megvásárlását is tervbe vette, valamint felajánlotta segítségét az amerikai félnek az orosz-ukrán béketárgyalások összefüggésében is.

Marco Rubio ezzel összefüggésben kijelentette: örömmel tekintenek a visegrádi négyekkel történő együttműködésre az Ukrajnában zajló háború tekintetében is, amely regionális partnerség soros vezetését júliustól Pozsony veszi át, mivel tekintettel a két ország közelségére „nagyon fontosnak” tartják Szlovákia álláspontját is.

„Az önök partnerei kívánunk lenni. Együtt akarunk működni Európával, együtt akarunk működni a szövetségeseinkkel” – mondta Marco Rubio. Kijelentette: az Amerikai Egyesült Államok nem akarja, hogy Európa a vazallusa legyen, arra számít, hogy minden ország a saját nemzeti érdekei mentén cselekszik majd.

A szlovák miniszterelnök fontosnak értékelte Donald Trumpnak az Ukrajnai háború mihamarabbi lezárását célzó igyekezetét. Mint mondta: amennyiben Szlovákia „bármilyen béketeremtési kezdeményezésben” segítséget tud nyújtani, készen áll erre.

Marco Rubio, akinek személyében negyedik alkalommal látogatott amerikai külügyminiszter Szlovákiába az ország megalakulása óta, a nap folyamán Peter Pellegrini szlovák államfővel is találkozott. A szlovák államfő – a sajtóirodája által kiadott közlemény szerint – a találkozó kapcsán stratégiainak minősítette a két ország partnerségét és konkrét hozadékokat említett a védelmi és energetikai együttműködés terén. Egyidejűleg megerősítette Szlovákia NATO-tagságából adódó vállalásaival kapcsolatos, a hadsereg modernizációjával kapcsolatos terveit.

szlovákia

robert fico

marco rubio

