Csehország története legdrágább katonai beruházására készül, Szlovákia is amerikai vadászgépekkel erősít

Csehországban az új kormány annak ellenére sem állítja le az F–35-ös vadászgépek beszerzését, hogy a választási kampányban még felülvizsgálatot ígért. A vadászgépek megvásárlása az ország történetének legnagyobb értékű katonai beruházása. A projekt korábbi ellenzői – köztük a kormányzó ANO és SPD politikusai – a választások előtt a vásárlás leállítását sürgették, ám a miniszterelnök, Andrej Babis szerint a beszerzés már annyira előrehaladott, hogy a lemondás jelentős, körülbelül 30 milliárd cseh korona veszteséget okozna.

Csehország összesen 24 darab F–35 Lightning II repülőgépet vásárol, amelyek kiváltják a jelenleg bérelt 14 Gripen gépet, valamint a jövőben az L–159-eseket is. A beszerzés része a kapcsolódó felszerelés, kiképzés, lőszer és üzemeltetés költsége is, továbbá a projekt részeként a cáslavi légibázist is korszerűsítik.

A teljes program értéke meghaladja a 106 milliárd koronát.

Andrej Babis a libereci városi kórházban tett e heti látogatása során megismételte: a szerződést már nem lehetett felmondani, ugyanakkor igyekszik javítani a finanszírozási feltételeken. Az előző kormány védelmi minisztere, Jana Cernochová szerint azonban az amerikai szerződések szabályai miatt a módosítás nem túl reális, ráadásul a fizetési ütemezés átalakítása akár késleltethetné az első gépek leszállítását. Andrej Babis bírálta a védelmi minisztérium költségvetési terveit is, és hangsúlyozta, hogy a cél egy jól felszerelt, harcképes hadsereg biztosítása a katonák elégedettségének és jólétének előtérbe helyezésével, beleértve a számukra épített lakásokat is.

Szlovákia is nagy fegyvervásárlásokat tervez

Miközben Csehország a már megkezdett F–35-ös programot folytatja, Szlovákia is újabb fegyverbeszerzéseket tervez. Robert Kalinák védelmi miniszter bejelentette: a szlovák hadsereg az Egyesült Államoktól további négy F–16 Fighting Falcon vadászgépet vásárolna, valamint nagyobb hatótávolságú rakétákat és HIMARS rakétarendszereket is szeretne beszerezni.

A miniszter elmondta, hogy a beszerzések iránti igényt a szlovák fegyveres erők jelezték, a tárgyalások pedig most kezdődnek az amerikai kormány és a gyártó, a Lockheed Martin bevonásával.

A részletek várhatóan nyárra válnak ismertté, a finanszírozás pedig hat-tíz éves időtávon belül valósulhat meg.

A szlovák kormányfő, Robert Fico múlt vasárnap személyesen is tárgyalt Pozsonyban a vásárlásról Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A tárgyalások célja, hogy a szlovák légierő képességei a régióban is versenyképesek maradjanak, és a nemzetközi szövetségi kötelezettségek teljesítése biztosított legyen.