Nyitókép: Pixabay

Rejtély: hat holttest a hegyekben – furcsa körülményekről beszél a bolgár rendőrség

Infostart / MTI

Holtan találtak hat embert az utóbbi egy hétben Bulgária nyugati részén a hegyekben – közölte kedden az országos rendőrség főigazgatója, hozzátéve, hogy a halálesetek különösek, ellentmondásos beszámolók és furcsa körülmények övezik őket.

Az ügyészség szerint felmerül mind a gyilkosság, mind az öngyilkosság gyanúja - tette hozzá Zahari Vaszkov.

Három ember holttestét a rendőrség vasárnap találta meg, köztük egy 15 éves fiúét egy lakókocsiban az Okolcsica hegy környékén. Legalább kettő fejsérülést szenvedett, a harmadik boncolása még nem történt meg.

A nyomozók úgy vélik, ez a három haláleset összefügg az egy héttel korábbi hármas gyilkossággal, amely a Petrohan hágó közelében történt.

Annak a három embernek a halálát lőfegyver okozta, és holttestüket egy leégett hegyi kunyhóban találták meg.

A kunyhó egy természetvédelmi civilszervezeté volt, és a rendőrség szerint a hat ember közül öt ennek a szervezetnek a tagja volt. Közzétették biztonsági kamerák felvételeit, miszerint a hat ember a kunyhó előtt elbúcsúzik egymástól. A későbbi felvételek tanúsága szerint a hat közül három felgyújtotta a kunyhót.

A rendőrség szerint a civilszervezet tagjai tibeti buddhizmussal foglalkozhattak, ugyanis buddhista könyveket és zászlókat találtak a kunyhó romjai között.

A rendőrség szerint négy töltényhüvely, két pisztoly és egy puska volt a holttestek közelében, és a törvényszéki szakértők megállapították, hogy a lövéseket közelről adták le az áldozatokra.

