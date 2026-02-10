Rejtély: hat holttest a hegyekben – furcsa körülményekről beszél a bolgár rendőrség

Az ügyészség szerint felmerül mind a gyilkosság, mind az öngyilkosság gyanúja - tette hozzá Zahari Vaszkov.

Három ember holttestét a rendőrség vasárnap találta meg, köztük egy 15 éves fiúét egy lakókocsiban az Okolcsica hegy környékén. Legalább kettő fejsérülést szenvedett, a harmadik boncolása még nem történt meg.

A nyomozók úgy vélik, ez a három haláleset összefügg az egy héttel korábbi hármas gyilkossággal, amely a Petrohan hágó közelében történt.

Annak a három embernek a halálát lőfegyver okozta, és holttestüket egy leégett hegyi kunyhóban találták meg.

A kunyhó egy természetvédelmi civilszervezeté volt, és a rendőrség szerint a hat ember közül öt ennek a szervezetnek a tagja volt. Közzétették biztonsági kamerák felvételeit, miszerint a hat ember a kunyhó előtt elbúcsúzik egymástól. A későbbi felvételek tanúsága szerint a hat közül három felgyújtotta a kunyhót.

A rendőrség szerint a civilszervezet tagjai tibeti buddhizmussal foglalkozhattak, ugyanis buddhista könyveket és zászlókat találtak a kunyhó romjai között.

A rendőrség szerint négy töltényhüvely, két pisztoly és egy puska volt a holttestek közelében, és a törvényszéki szakértők megállapították, hogy a lövéseket közelről adták le az áldozatokra.