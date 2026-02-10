Donald Trump berántotta a kéziféket: „azt várják tőlem, engedjem meg, hogy kihasználják Amerikát”

Az elnök hétfőn a Truth Social közösségi oldalon azt írta: nem engedélyezi a Detroit-folyón átívelő Gordie Howe Nemzetközi Híd megnyitását, amíg az Egyesült Államok nem kap „teljes kompenzációt”, és Kanada nem kezeli az Egyesült Államokat „kellő méltányossággal és tisztelettel”. „Nem fogom engedélyezni a híd megnyitását, amíg az Egyesült Államok nem kap teljes kártérítést mindazért, amit nekik adtunk” – mutatott rá az elnök. „A kanadai kormány elvárja tőlem mint az Egyesült Államok elnökétől, hogy engedjem meg nekik, hogy kihasználják Amerikát!” – írta Trump. Szerinte a híd „legalább felének” amerikai tulajdonba kellene kerülnie, az erről szóló tárgyalások azonnal megkezdődnek – jelezte.

From sunrise to starlight, the #GordieHoweBridge is changing the Windsor-Detroit skyline. Have a favourite view of the bridge? Share your photo or video and tag us. We’d love to see how your vantage point captures this once-in-a-generation project.#GordieLightUp #MyBridgeView pic.twitter.com/hfJIqZs0ae — Gordie Howe International Bridge (@GordieHoweBrg) January 12, 2026

A hatsávos közúti forgalomra, valamint gyalogos- és kerékpáros-átkelésre tervezett híd a kanadai Ontario tartomány Windsor városát köti össze Detroittal, az amerikai Michigan államban. A beruházást Kanada finanszírozza, a költségeket útdíjakból kívánják fedezni. A projekt honlapja szerint a tulajdonjog Kanada és Michigan állam között oszlik meg, a fejlesztést felügyelő Windsor-Detroit hídkezelő hatóság pedig teljes egészében a kanadai kormány tulajdonában áll. A híd átadását 2026 elejére tervezik, a szükséges hatósági jóváhagyások lezárását követően. A beruházás 2018-ban indult, és a kanadai közszolgálati média szerint mintegy 6,4 milliárd kanadai dollárba (1500 milliárd forintba) került.

Trump bírálta Kanadát amiatt, hogy a projekt során nem amerikai – például acélipari – termékeket használtak fel, valamint kifogásolta a közelmúltban Kanada és Kína között létrejött kereskedelmi együttműködést is. A kereskedelmi megállapodás „fel fogja falni Kanadát” – írta.