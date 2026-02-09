Buszokkal élesztené újjá a szunnyadó vasútvonalakat egy francia vállalkozás

Franciaországban 5700 kilométernyi használaton kívüli vasúti pálya található, amelyeket túl drága lenne felújítani a nehéz, modern vonatok számára – írja az Euronews.

Egy startup viszont alternatív megoldást kínálna a vonalak ismételt használatba vételére. A SICEF mérnökiroda projektje – amely az AKKA Technologies Flexmove konzorciumának része – a vonatok újraindítása helyett hibrid kisbuszokat küldene a sínekre, amiket Ferromobiloknak (vasúti mobiloknak) neveznek.

Ezzel erősítenék a környezetbarát közlekedést az erősen autófüggő vidéki térségekben.

A cég adatai szerint a vidéki térségek egész sora marad ki a közösségi közlekedésből a nem használt vasútvonalak miatt. Az ismételt használatukhoz Peugeot e-Travellerből átalakított járműveket állítana forgalomba, olyan műszaki rendszerrel felszerelve, ami lehetővé teszi a zökkenőmentes váltást az út és a vasúti pálya között.

A Ferromobilok próbaüzeme még februárban megkezdődik a Courpière–Vertolaye vonalon, az auvergne-i régióban. Ha az eredmények biztatóak lesznek, más régiók, például Occitanie, Bretagne vagy Új-Akvitánia is átvehetik a rendszert.

A közúti-vasúti hibridek legfeljebb 8 utas szállítására alkalmasak.

A társaság szerint a járműflotta rugalmasan működtethető: közlekedhet menetrend szerint, rövid várakozási időkkel, de akár a nap 24 órájában, igény szerint is megrendelhető lesz telefonon, egy Uber-fuvarhoz hasonlóan. A vasútvonal mentén megállókat alakítanának ki, a járművek pedig a síneken autómatán, közúton pedig sofőrrel üzemelnének.

A vállalat hangsúlyozza, hogy a Ferromobilok által használt pályaszakaszokon nem közlekednek vonatok. Az Automobile Magazine „takarékos, mégis nagy hatású” megoldásként méltatta a projektet.