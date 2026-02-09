ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
Egy használaton kívüli, növényekkel benőtt vasúti sínpár.
Nyitókép: Unsplash

Buszokkal élesztené újjá a szunnyadó vasútvonalakat egy francia vállalkozás

Infostart

Több ezer kilométernyi használaton kívüli vasútvonal van Franciaországban, amik egyáltalán nem bonyolítanak forgalmat. Erre nyújtana megoldást egyfajta „vasúti Uberrel” egy vállalkozás.

Franciaországban 5700 kilométernyi használaton kívüli vasúti pálya található, amelyeket túl drága lenne felújítani a nehéz, modern vonatok számára – írja az Euronews.

Egy startup viszont alternatív megoldást kínálna a vonalak ismételt használatba vételére. A SICEF mérnökiroda projektje – amely az AKKA Technologies Flexmove konzorciumának része – a vonatok újraindítása helyett hibrid kisbuszokat küldene a sínekre, amiket Ferromobiloknak (vasúti mobiloknak) neveznek.

Ezzel erősítenék a környezetbarát közlekedést az erősen autófüggő vidéki térségekben.

A cég adatai szerint a vidéki térségek egész sora marad ki a közösségi közlekedésből a nem használt vasútvonalak miatt. Az ismételt használatukhoz Peugeot e-Travellerből átalakított járműveket állítana forgalomba, olyan műszaki rendszerrel felszerelve, ami lehetővé teszi a zökkenőmentes váltást az út és a vasúti pálya között.

A Ferromobilok próbaüzeme még februárban megkezdődik a Courpière–Vertolaye vonalon, az auvergne-i régióban. Ha az eredmények biztatóak lesznek, más régiók, például Occitanie, Bretagne vagy Új-Akvitánia is átvehetik a rendszert.

A közúti-vasúti hibridek legfeljebb 8 utas szállítására alkalmasak.

A társaság szerint a járműflotta rugalmasan működtethető: közlekedhet menetrend szerint, rövid várakozási időkkel, de akár a nap 24 órájában, igény szerint is megrendelhető lesz telefonon, egy Uber-fuvarhoz hasonlóan. A vasútvonal mentén megállókat alakítanának ki, a járművek pedig a síneken autómatán, közúton pedig sofőrrel üzemelnének.

A vállalat hangsúlyozza, hogy a Ferromobilok által használt pályaszakaszokon nem közlekednek vonatok. Az Automobile Magazine „takarékos, mégis nagy hatású” megoldásként méltatta a projektet.

