Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!

A múlt szombati, Hatvanban megrendezett háborúellenes gyűlés lényegét utólag így foglalta össze a miniszterelnök: „Hatvanban mindenki tudja: az áprilisi választás arról fog szólni, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból!”

Most hasonló rendezvényt tartanak Szombathelyen. Az esemény műsorvezetője Rákay Philip volt.

Először a Fidesz helyi egyéni képviselőjelöltjei szólaltak fel.

Vámos Zoltán szerint a háborús félelem valós, „nem csak riogatás és uszítás”, és nem szabad megengedni, hogy mások döntsenek a magyaros sorsáról. Mint fogalmazott, azért áll Orbán Viktor mellett, mert megígérte, és be is tartotta, hogy nem engedi a migrációt, és most elszánta magát arra is, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Ágh Péter képviselőjelölt úgy fogalmazott, a jövő építésének fontos feltétele a béke, és olyan kormány kell, amely a béke ügyét képviseli. A magyarok pénzének a magyarok érdekében kell hasznosulnia, nem szabad Ukrajnába küldeni – mondta, hozzátéve: a veszélyek korát éljük, amikor felértékelődik a stabilitás, a megbízhatóság, akár migrációról, háborúról vagy a mindennapokról van szó. „Nem akarjuk, hogy a múlt erői visszatérjenek” – mondta. „Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz” – fejezte be.

V. Németh Zsolt a délszláv háborúra emlékezve elmondta: akkor nem volt olyan erő, amely akkor be akart volna kényszeríteni minket a háborúba, nem úgy, mint most, amikor hatalmas a nyomás. De szerinte a Fidesz a biztos választás, hogy ne hagyjuk magunkat – mint ahogy abban is, hogy meg tudjuk tartani magyar kultúránkat, hogy gátat szabjunk a migrációnak. Abban is a Fidesz a jó választás, hogy ellen tudjunk állni a „féktelen genderőrületnek” – fogalmazott, hozzátéve: a munka alapú társadalom létrehozásával a hétköznapok biztonsága is a Fidesz politikájának középpontja, „az ellenfeleink meg megint ugyanazok!”

Ezután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lépett színpadra. Annyi válság, amennyi az elmúlt másfél évtizedben szegélyezte az életünket, rég volt. Szembesülnünk kellett Európa teljes pénzügyi összeomlásával, egy idegen kultúrákból érkező tömeges bevándorlással, egy hatalmas járvánnyal, és Európa szívében egy durva testvérháborúval. Ezekkel szembesültünk, de mi, magyarok mindig helyes választ adtunk – mondta. Európa gazdasági válságára mi adócsökkentéssel és munkaalapú társadalommal reagáltunk. A migránsinvázióra kerítéssel és rendőrséggel reagáltunk, és ma Magyarország migránsmentes ország. A világjárvány kitörésekor nem vártunk Brüsszelre, hanem bátran és merészen keletről vettünk oltóanyagot, és Európa leggyorsabb oltási kampányát csináltuk végig és először nyitottuk újra a magyar gazdaságot.

A háború kezdetén pedig nem álltunk be a mainstreambe, kiálltunk a béke mellett, nem küldtünk fegyvereket, nem kapcsoltuk le az orosz gázt és az olajat, és elértük, hogy négy éve kimaradjunk a háborúból.

És amíg a világ válságról válságra bukdácsolt, nálunk Európa legalacsonyabb adói és rezsije van, béke van, és egymillióval dolgoznak. Európa szájtátva figyeli a magyar családtámogatási rendszert – fogalmazott, hozzátéve: mindez annak köszönhető, hogy mi a magyar utat járjuk. Mindez akkor megtartható, ha Brüsszel nyomásának továbbra is határozottan nemet mondunk! – mondta. Brüsszel úgy döntött, hogy Kijevvel összefogva indít egy pártot Magyarországon, egy fogott emberrel az élén, és idedelegálnak bankvezéreket és nyugati gázlobbistákat, hogy leváltsuk az olcsó olajat, és hogy mindenre igent mondjanak Brüsszelbe, Magyarországot beletolnák a háborúba, a magyarok pénzét Ukrajnának adnák, és megnyitnák a kapukat a migránsok előtt – fogalmazott.

Mi azért kormányzunk, hogy ezek az eredmények megmaradjanak, és azért kell választást nyernünk, hogy ellenálljunk és nemet mondjunk Brüsszelnek, és ne engedjük az országot belesodorni a háborúba

– mondta Szijjártó Péter.

Az esemény fő szónoka Orbán Viktor volt, akit nagy ovációval fogadott a közönség.

A miniszterelnök köszöntőjében visszaidézte a nyolcvanas évek közepét, amikor elkezdték azt az antikommunista, radikális, szabadságpárti szervezkedést, amiből kinőtt a Fidesz, és aminek az egyik legerősebb vidéki lába itt volt, Szombathelyen.

Ezután visszaidézte azt is, hogy „1998-ban itt legyőztük a kormányzó MSZP-t – tudják, ez az a párt, ami most először nem indul a választásokon, elhúzodott kicsit a rendszerváltás” – tette hozzá.

„Ne higgyenek a felmérésnek álcázott propagandajelentéseknek, higgyenek inkább nekem! Nekünk is vannak méréseink, és Szombathelyen magabiztosan vezetünk mind a pártlisták, mind az egyéni jelöltek versenyében”

– mondta. Az előny még nem jelent győzelmet. Győzni nem ma, csakis április 12-én lehet. Mindig a végén van vége, és ahhoz, hogy nyerjünk, addig rengeteget kell dolgozni – folytatta.

A digitális polgári körök a régi polgári körök folytatásai, azoknak, amikor 2002-ben újraszerveztük a nemzeti oldalt – mondta, megköszönve a szombathelyi, azóta alkotmánybírává lett Hende Csabának az ebben végzett munkáját.

Ezután a délszláv háborúról mesélte: „1999-ben felhívott Clinton elnök úr, és arra kért, hogy nyissam meg a második frontot, és támadjuk meg a szerbeket, de legalábbis lőjük őket Vajdaságon keresztül Belgrádig. Azt, hogy akkor Magyarország nem vett ebben részt, annak volt köszönhető, hogy az akkori miniszterelnök azt monda: „No, Sir!”. Ha akkor egy olyan kormányfő van, aki azt mondja, hogy „Yes, Sir!”, akkor Magyarország közvetlenül háborúban állt volna Szerbiával. De lehet nemet mondani a háborúra, ha van vér a pucádban!” – összegezte.

Szombathelyet rommá lőtték a második világháborúban. Itt mindenki tudja: Soha többé háborút!

– mondta Orbán Viktor.

Ezután a fiatalokhoz szólt. „Néhány koncert utáni skandálást nem kevernék össze a fiatalokkal. Mi bízhatunk a fiatalokban. Aki fiatalként a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz. Aki a Fideszre szavaz, a saját jövőjére szavaz” – mondta.

„Persze vannak fiatalok, akik dafke szembe akarnak menni a szüleikkel. Vegyétek komolyan magatokat! A kamu lázadás semmi. Lázadni a magyar kormány ellen? Az nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen! Onnan fenyegetnek minket!”

– tette hozzá.

Ezután a kérdések következtek.

Egy kérdésre válaszolva elmondta: „folytatjuk az M86-ost, megépítjük az M87-est, és az M76-ost megépítjük Körmend és Zalaegerszeg között, valamint megcsináljuk a Szombathelyet nyugatról elkerülő utat.”

Szombathely sajátos város: négy másik főváros is közelebb van hozzá, mint Budapest: Pozsony, Bécs, Zágráb, Ljunljana. Csinálunk itt a határ melletti térségben egy fejlesztési tervet, külön programot, hogy a város „bevonódjon, ne kimaradjon”.

Egy kérdésre, hogy mikor lesz Szombathelyen NB I-es futballcsapat, tréfálkozva azt mondta: „bár a futballban óriási meglátásaim vannak, most el vagyok tőle tiltva. A kampányban most iszonyú multi-ellenerővel nézünk szembe. A Tisza Párt egyik emberét az Erste Bank küldte. A másikat a Shell, egy energiacég. Olyanok, akiknek a cégeit megadóztatjuk. És nem azért küldik őket ide, hogy az ő pénzüket szétosszák a magyarok között, hanem hogy ne adóztassuk meg őket annyira. Szóval multik jönnek velem szembe. Akkor nem nyúlhatok bele a magyar fociba se, hiába az óriási meglátásaim, mert akkor a nagy magyar cégekkel mennék szembe, akiknek a vezetőinek szintén óriási meglátásaik vannak. Ennyi konfliktust nem vállalhatok fel, pedig vérzik a Haladásért a szívem” – mondta

Ezután arról is beszélt, hogy „a sportban, az öltözőkben megtanulható értékek a kormány családtámogatási rendszerének részei”. Amíg Fidesz van, a sport stratégiai ágazat marad – mondta.

A Tisza Pártról azt mondta: „nem az az igazi programjuk, amivel most próbálkoznak, az kamu. Hanem az, amit Brüsszelben írtak nekik.”

Négyezer templomot újítottunk fel, és építettünk kétszáz újat is – mondta egy kérdésre válaszolva. Van összefüggés a nemzet ereje és a közösségek között. Ilyen a család is. Minden közösség erősíti a nemzetet, a haza erősebb lesz. Amit erre adunk, azzal az egész országot építjük.