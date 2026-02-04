Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: száz százalék fölött teljesítettünk négy év alatt, de a választási csata még nyílt

A Mandiner YouTube-oldalán élőben közvetítik a Várkert Bazárból: szerdán este Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest vendége, ahol Szalai Laura, a Mandiner hetilap főszerkesztő-helyettese és Szalai Zoltán lapigazgató-főszerkesztő beszélget vele.

Száz százalék fölött teljesítettük a négy évvel ezelőtti vállalásainkat

– kezdte a beszélgetést Orbán Viktor. nem ígértük meg a 14. havi nyugdíjat, mégis elkezdtük teljesíteni. A kétgyermekes anyák szja-mentességét is későbbre terveztük – mondta.

A választás mozgosítási kérdés. Képesek vagyunk-e elvinni a híveinket?

A 106 egyéni körzet felében százszázalékos teljesítményt tudunk nyújtani, a másik felében még nem

– mondta.

Változott a világ, és az ellenfél is változott az elmúlt négy, nyolc, tizenkét évben. Próbálkoztak mindennel, koordinált szavazással, közös listával, de a lényegük mindig ugyanaz, most is – mondta.

„Amerikában is változás volt: négy éve az ellenfeleink vezették, most a barátaink. Ez jó. De Brüsszel azóta sem a barátunk, és sajnos az útjában vagyunk a brüsszeli terveknek. Ebből a szempontból nehezebb lesz a választás, mert Brüsszel több energiát fog mozgósítani.

Jól állunk, de a csata még nyílt”

– mondta.

Addig, amíg nincs vége, nincs vége – idézett egy filmből, majd felidézte, hogy 2002-ben sima Fidesz-győzelmet hitt mindenki, még vasárnap napközben is, aztán estére vereség lett a vége, 2022-ben pedig vasárnap délutánig még csak szoros győzelemről szóltak a hírek, estére sima kétharmad lett belőle. Szóval az eredmény most sincs zsákban, ha megdolgozunk érte, akkor nyerünk – hangsúlyozta.

Nem az a kérdés, megesszük-e az ellenzéket reggelire, de mögöttük áll Brüsszel és még Kijev is, pénzzel, informatikai szolgáltatásokkal, politikai segítséggel támogatják őket – mondta.

Orbán Viktor szerint az ellenzéki szavazótábornak nem számít, hogy az ellenzéket „kívülről etetik”.

A miniszterelnök szerint az Európai Unióban cenzúra van, nem engedik be, kitiltják az oroszok érveit Európából.