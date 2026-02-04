ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.56
usd:
321.72
bux:
133311.7
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor a Mandiner Klubesten 2026. február 4-én
Nyitókép: YouTube/Mandiner

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: száz százalék fölött teljesítettünk négy év alatt, de a választási csata még nyílt

Infostart

Szerda este a Mandiner Klubest vendége Orbán Viktor miniszterelnök. Jól állunk, de a csata még nyílt – mondta, hozzátéve: „ha megdolgozunk érte, nyerünk”. A kormányfő szerint Brüsszel beavatkozik a magyar kampányba, sőt még Kijev is. Cikkünket frissítjük!

A Mandiner YouTube-oldalán élőben közvetítik a Várkert Bazárból: szerdán este Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubest vendége, ahol Szalai Laura, a Mandiner hetilap főszerkesztő-helyettese és Szalai Zoltán lapigazgató-főszerkesztő beszélget vele.

Száz százalék fölött teljesítettük a négy évvel ezelőtti vállalásainkat

– kezdte a beszélgetést Orbán Viktor. nem ígértük meg a 14. havi nyugdíjat, mégis elkezdtük teljesíteni. A kétgyermekes anyák szja-mentességét is későbbre terveztük – mondta.

A választás mozgosítási kérdés. Képesek vagyunk-e elvinni a híveinket?

A 106 egyéni körzet felében százszázalékos teljesítményt tudunk nyújtani, a másik felében még nem

– mondta.

Változott a világ, és az ellenfél is változott az elmúlt négy, nyolc, tizenkét évben. Próbálkoztak mindennel, koordinált szavazással, közös listával, de a lényegük mindig ugyanaz, most is – mondta.

„Amerikában is változás volt: négy éve az ellenfeleink vezették, most a barátaink. Ez jó. De Brüsszel azóta sem a barátunk, és sajnos az útjában vagyunk a brüsszeli terveknek. Ebből a szempontból nehezebb lesz a választás, mert Brüsszel több energiát fog mozgósítani.

Jól állunk, de a csata még nyílt”

– mondta.

Addig, amíg nincs vége, nincs vége – idézett egy filmből, majd felidézte, hogy 2002-ben sima Fidesz-győzelmet hitt mindenki, még vasárnap napközben is, aztán estére vereség lett a vége, 2022-ben pedig vasárnap délutánig még csak szoros győzelemről szóltak a hírek, estére sima kétharmad lett belőle. Szóval az eredmény most sincs zsákban, ha megdolgozunk érte, akkor nyerünk – hangsúlyozta.

Nem az a kérdés, megesszük-e az ellenzéket reggelire, de mögöttük áll Brüsszel és még Kijev is, pénzzel, informatikai szolgáltatásokkal, politikai segítséggel támogatják őket – mondta.

Orbán Viktor szerint az ellenzéki szavazótábornak nem számít, hogy az ellenzéket „kívülről etetik”.

A miniszterelnök szerint az Európai Unióban cenzúra van, nem engedik be, kitiltják az oroszok érveit Európából.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: száz százalék fölött teljesítettünk négy év alatt, de a választási csata még nyílt

orbán viktor

mandiner

választás 2026

2026-os országgyűlési választások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Ismét komoly csapást mért Oroszország Ukrajna fontos energetikai létesítményeire. A keddi támadás után több városban, így Kijevben is rendkívüli áramkorlátozás lépett életbe. Az energetikáért felelős miniszter kritikusnak nevezete Kijev energiaellátási helyzetét. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: Ukrajna még helyre tudja állítani a sérült létesítményeket, de a lakosság egyre nehezebben viseli a fűtés- és áramkimaradásokat, helyenként már demonstrációkat is tartanak emiatt.
 

Nyilatkoztak az oroszok a háború folytatásáról, most tárgyalnak az ukránokkal és az amerikaiakkal

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

A délelőtti erőlködés után néhány óra leforgása alatt kapott erőre a magyar deviza, és az esti órákban is kitart az ereje, miközben a globális piacokon nagy csapkodás figyelhető meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a devizapiacon, végre kapaszkodik a forint

Fordulat a devizapiacon, végre kapaszkodik a forint

Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 18:40
Karácsony Gergely az Európai Bizottsághoz fordul a kiadott kormányrendelet miatt
2026. február 4. 17:53
Akkumulátorokért tört föl autókat Gyöngyösön
×
×
×
×