Megköttetett az EU–Mercosur-egyezmény

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.

Az Európában sokat vitatott megállapodást még az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Ratifikálnia kell továbbá a Mercosur-tagállamok- Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – törvényhozásának is.

„Inkább igazságos kereskedelem, mint vámok” – jelentette ki az aláírás előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Santiago Pena, a Mercosur soros elnöki tisztjét ellátó Paraguay államfője szerint a megállapodás „világos jel a nemzetközi kereskedelem javára.