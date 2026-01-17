ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 17. szombat
Nyitókép: Pixabay

Megköttetett az EU–Mercosur-egyezmény

Infostart

Az európai elfogadás után nem volt más hátra, mint Paraguayban aláírni a dokumentumokat.

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.

Az Európában sokat vitatott megállapodást még az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Ratifikálnia kell továbbá a Mercosur-tagállamok- Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – törvényhozásának is.

„Inkább igazságos kereskedelem, mint vámok” – jelentette ki az aláírás előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Santiago Pena, a Mercosur soros elnöki tisztjét ellátó Paraguay államfője szerint a megállapodás „világos jel a nemzetközi kereskedelem javára.

Lehet, hogy hamarosan igazzá válik a mondás, hogy „a Napra lehet nézni, de rád nem"? Egy startup (befektetők dollármillióival a háta mögött) egy olyan módszer kidolgozásán ügyködik, amellyel tompítani lehetne a Földet érő napfényt. Ez eszközt kínálna a globális felmelegedés elleni fellépésre. A klímaaktivisták hevesen reagáltak, miközben politikai akadályai is lehetnek a merész elképzelésnek.
A digitális polgári körök rendezvényén a közönség kérdéseire válaszolt a pártelnök-miniszterelnök, a Tisza Pártot és a DK-t a háborúfenntartók közé igyekvő pártoknak nevezte, a városiakat pedig kérte, döntsék el, hogy egy nagy ipari beruházást szeretnének, vagy több kisebbet, ezután áll rendelkezésre. Bejelentette, hamarosan 900 ezer forint lesz az átlagos tanárbér, a Benes-dekrétumok miatt joghátrányt szenvedők pedig segítséget kapnak.
 

Az amerikai erők kivonultak a nyugat-iraki Ain al-Aszad katonai légibázisról, az iraki hadsereg pedig teljes mértékben átvette az irányítást az objektum felett – közölte szombaton a védelmi minisztérium a Reuters szerint.

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két gazdasági szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.

The US president says the countries will be charged a "10% tariff on any or all goods" exported to the US from 1 February.

