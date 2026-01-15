ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.22
usd:
331.92
bux:
120651.59
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Apokaliptikus nyomokat hagyó tüntetéssel kényszerítették ki a gazdák a Mercosur-egyezmény elhalasztását
Nyitókép: Tatár Tímea, Brüsszel / InfoRádió

Szakértő: akár jól is elsülhetne a Mercosur-EU szabadkereskedelmi megállapodás, de a magyar agrárium tényleg veszthet

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A francia, a lengyel és a magyar ellenszavazat ellenére is létrejön az Európai Unió és a legnagyobb dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Ez számos előnnyel járhat az európai gazdaság számára, ám az agrárszektort kedvezőtlenül érintheti.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a tervek szerint jövő héten írja alá az Európai Unió, valamint Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay közötti úgynevezett Mercosur-megállapodást.

Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa az InfoRádióban közölte: az egyezségnek vannak fontos előnyei, egyrészt az, hogy így idővel egy 700 milliós szabadkereskedelmi piac jöhet létre az Európai Unió és a Mercosur-tagállamok között, az EU nagyon fontos kritikus nyersanyaghoz fér hozzá a dél-amerikai piacok révén, piaca megnyitásáért cserébe.

„Figyelembe véve a jelenlegi blokkosodást és Kína dominanciáját ezen a területen, illetve a vámháborúkat, valamint azt, hogy Kína a vámháborúk, illetve a kereskedelmi viták során már több esetben korlátozta az exportját, ez nagyon fontos az Európai Unió ipara számára; a lítium, a szilícium, a réz, a wolfram nagyon fontos az elektromos járművek, a zöld átmenet és az elektromos ipar, a fémipar, az elektronika számára egyaránt, ezeket sokkal előnyösebben és biztonságosabban tudja beszerezni az Európai Unió a kereskedelmi megállapodás révén, mint korábban” – ecsetelte.

És az sem mellékes, hogy Brazília nagyon lényeges kőolajtermelő ország és -exportőr is.

Az EU pedig Dél-Amerikával hatalmas exportpiachoz is jut az agrárium, az autóipar, a gyógyszer és a vegyipar területén.

Az árnyoldal: a mezőgazdaság

A mezőgazdasági termelőknek azonban komoly kockázatot jelent a megállapodás.

„Az európai termelők az Európai Unió szabványai miatt nagyon szigorú környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági, állatjóléti és más előírásoknak kell, hogy megfeleljenek. Ezzel szemben a dél-amerikai mezőgazdasági termékek sokkal olcsóbban, lazábban, kevésbé szabályozottan áramolnak majd be az európai piacokra. Ez negatívan érinti elsősorban a magyar gazdákat és az összes olyan kis- és közepes termelőt, akik a közép-európai országokat nagyrészt ellátják” – rögzítette.

A megállapodást

  • Magyarország,
  • Lengyelország,
  • Ausztria,
  • Írország és
  • Franciaország

is elutasította.

Máthé Réka Zsuzsánna azonban Párizs magatartását belpolitikai okokkal magyarázta, ezért nem tartja valószínűnek egy újabb német-francia konfliktus kialakulását.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: akár jól is elsülhetne a Mercosur-EU szabadkereskedelmi megállapodás, de a magyar agrárium tényleg veszthet

mezőgazdaság

eu

piac

máthé réka zsuzsánna

mercosur-egyezmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”

Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”

„Alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban szerdán éjjel, miután Grönland külügyminiszterének oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások után.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az ukrán parlament szerdán a 34 éves Mihajlo Fedorovot nevezte ki védelmi miniszternek, azzal a céllal, hogy technológiai innovációval erősítse meg a hadsereget a közel négy éve tartó háború újabb nehéz szakaszában. Feladata lesz gyors döntéseket hozni az ország légterének védelme, a frontvonal ellátásának megerősítése és az orosz előrenyomulást megállító technológiai megoldások bevezetése érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségállapotot hirdetett az energiaszektorban, miután az orosz támadások miatt Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a fagyos hidegben - írja a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai

Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai

A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran has 'no plan' to execute protesters

Trump says Iran has 'no plan' to execute protesters

The US president does not rule out military action in Iran, as Tehran temporarily shuts its airspace to nearly all flights.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 22:35
Figyeli a jegybank a környező országok euróbevezetési tapasztalatait
2026. január 14. 19:18
Decemberben megint drágultak az albérletek
×
×
×
×