Szakértő: akár jól is elsülhetne a Mercosur-EU szabadkereskedelmi megállapodás, de a magyar agrárium tényleg veszthet

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a tervek szerint jövő héten írja alá az Európai Unió, valamint Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay közötti úgynevezett Mercosur-megállapodást.

Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa az InfoRádióban közölte: az egyezségnek vannak fontos előnyei, egyrészt az, hogy így idővel egy 700 milliós szabadkereskedelmi piac jöhet létre az Európai Unió és a Mercosur-tagállamok között, az EU nagyon fontos kritikus nyersanyaghoz fér hozzá a dél-amerikai piacok révén, piaca megnyitásáért cserébe.

„Figyelembe véve a jelenlegi blokkosodást és Kína dominanciáját ezen a területen, illetve a vámháborúkat, valamint azt, hogy Kína a vámháborúk, illetve a kereskedelmi viták során már több esetben korlátozta az exportját, ez nagyon fontos az Európai Unió ipara számára; a lítium, a szilícium, a réz, a wolfram nagyon fontos az elektromos járművek, a zöld átmenet és az elektromos ipar, a fémipar, az elektronika számára egyaránt, ezeket sokkal előnyösebben és biztonságosabban tudja beszerezni az Európai Unió a kereskedelmi megállapodás révén, mint korábban” – ecsetelte.

És az sem mellékes, hogy Brazília nagyon lényeges kőolajtermelő ország és -exportőr is.

Az EU pedig Dél-Amerikával hatalmas exportpiachoz is jut az agrárium, az autóipar, a gyógyszer és a vegyipar területén.

Az árnyoldal: a mezőgazdaság

A mezőgazdasági termelőknek azonban komoly kockázatot jelent a megállapodás.

„Az európai termelők az Európai Unió szabványai miatt nagyon szigorú környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági, állatjóléti és más előírásoknak kell, hogy megfeleljenek. Ezzel szemben a dél-amerikai mezőgazdasági termékek sokkal olcsóbban, lazábban, kevésbé szabályozottan áramolnak majd be az európai piacokra. Ez negatívan érinti elsősorban a magyar gazdákat és az összes olyan kis- és közepes termelőt, akik a közép-európai országokat nagyrészt ellátják” – rögzítette.

A megállapodást

Magyarország,

Lengyelország,

Ausztria,

Írország és

Franciaország

is elutasította.

Máthé Réka Zsuzsánna azonban Párizs magatartását belpolitikai okokkal magyarázta, ezért nem tartja valószínűnek egy újabb német-francia konfliktus kialakulását.