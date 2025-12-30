ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz védelmi minisztérium által 2025. december 30-án közreadott, videófelvételrõl készült kép egy orosz gyártmányú Oresnyik mobil földi telepítésû rakétarendszerrel felszerelt egységrõl egy ismeretlen fehéroroszországi helyszínen. A fehérorosz védelmi minisztérium közölte, hogy a hiperszonikus Oresnyik rakétkomplexumot hadrendbe állították az ország kijelölt területein.
Nyitókép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Hadrendbe állították az orosz szuperfegyvert a NATO szomszédságában

Infostart / MTI

Hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot Fehéroroszország területén – közölte kedden a fehérorosz védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a rendszer telepítését és műszaki előkészítését követően, valamint egy közös orosz–fehérorosz szakértői csoport átfogó felülvizsgálata után az Oresnyik rendszerrel felszerelt indítóegységek átvették a harci készenléti feladatok ellátását a kijelölt körzetekben.

A minisztérium közlése szerint a rakétarendszer Oroszország és Fehéroroszország állami vezetőinek döntése alapján került az országba.

A hadrendbe állítást megelőzően a rakétaindító egységek, a kommunikációs, védelmi és energiaellátó alegységek személyzete, valamint a rakétarendszerhez tartozó technikai személyzet korszerű szimulátorokkal végzett gyakorlati felkészítésen vett részt – áll a tájékoztatásban.

Az Oresnyik milyen fegyver és mire képes?

Az Oresnyik egy közepes hatótávolságú rakéta, ami közel 6800 kilométerre tud elmenni, hét darab robbanófejet tud magával vinni, és olyan sebességgel mozog, hogy a legtöbb légvédelmi és egyéb rakétavédelmi rendszer nem tudja elfogni, hiszen sokkal nagyobb a sebessége – fogalmazott Resperger István ezredes, az InfoRádió Aréna című műsorában.

Egyszer tesztelték, Dnyipro városát lőtték meg vele az oroszok, fele hatótávolságon vetették be ipari létesítmények ellen. Nyilván nincs tömegével az orosz hadsereg rendelkezésére bocsátva, de veszélyes fegyver ezen a hadszíntéren – tette hozzá a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója.

