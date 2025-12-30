Hadrendbe állították az orosz szuperfegyvert a NATO szomszédságában

A tájékoztatás szerint a rendszer telepítését és műszaki előkészítését követően, valamint egy közös orosz–fehérorosz szakértői csoport átfogó felülvizsgálata után az Oresnyik rendszerrel felszerelt indítóegységek átvették a harci készenléti feladatok ellátását a kijelölt körzetekben.

A minisztérium közlése szerint a rakétarendszer Oroszország és Fehéroroszország állami vezetőinek döntése alapján került az országba.

A hadrendbe állítást megelőzően a rakétaindító egységek, a kommunikációs, védelmi és energiaellátó alegységek személyzete, valamint a rakétarendszerhez tartozó technikai személyzet korszerű szimulátorokkal végzett gyakorlati felkészítésen vett részt – áll a tájékoztatásban.

Az Oresnyik milyen fegyver és mire képes?

Az Oresnyik egy közepes hatótávolságú rakéta, ami közel 6800 kilométerre tud elmenni, hét darab robbanófejet tud magával vinni, és olyan sebességgel mozog, hogy a legtöbb légvédelmi és egyéb rakétavédelmi rendszer nem tudja elfogni, hiszen sokkal nagyobb a sebessége – fogalmazott Resperger István ezredes, az InfoRádió Aréna című műsorában.

Egyszer tesztelték, Dnyipro városát lőtték meg vele az oroszok, fele hatótávolságon vetették be ipari létesítmények ellen. Nyilván nincs tömegével az orosz hadsereg rendelkezésére bocsátva, de veszélyes fegyver ezen a hadszíntéren – tette hozzá a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója.