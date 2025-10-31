ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
Orosz Oresnyik rakéta
Nyitókép: Russian MoD

Vészesen közel jön az orosz szuperfegyver a NATO-hoz

Infostart / MTI

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megerősítette pénteken, hogy terveik szerint decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert.

Az államfő a BelTA fehérorosz állami hírügynökség közlése szerint kijelentette, hogy szükség esetén csapást is mérnek. "Az Oresnyik egy ijesztő fegyver. Decemberben hadrendbe áll. Azt szeretném, ha (a nyugati országok) megértenék, hogy ha nagyon rossz lesz, képesek vagyunk csapást mérni. Akkor leülünk (az orosz elnökkel, Vlagyimir) Putyinnal, döntést hozunk és csapást mérünk.

Szóval ne provokáljanak.

Hiszen az ukrajnai háború is így kezdődött: a Donyec-medencében üldözték az orosz ajkúakat, gyilkolták, mérgezték őket. Ez a szemem láttára történt" - fogalmazott Lukasenka.

Hozzátette, hogy "a minszki tárgyalóasztalnál egykor békemegállapodások születtek, de Fehéroroszország ellenségei a megtévesztés útját választották, ami a jelenlegi helyzethez vezetett". "Kiderült, hogy nem állapodtak meg.

Kiderült, hogy Minszkbe azért jöttek, hogy Oroszországot és minket megtévesszenek. Megtévesztettek. Nos, meg is fizették az árát. Már kétmillió ember halt meg, és rengeteg ukrán megsebesült" - nyilatkozott a fehérorosz államfő.

Külföld    Vészesen közel jön az orosz szuperfegyver a NATO-hoz

