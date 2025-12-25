ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök Eugénia
A kormányzó hondurasi Szabadság és Újraalapítás Pártja (Libre) támogatói általuk feltételezett választási csalás miatt tüntetnek a nemzeti választási bizottság székháza elõtt Tegucigalpában 2025. december 9-én. A november 30-án tartott elnök- és parlamenti választások kimenetele egyelõre nem ismert, az elõzetes eredmények a jobboldali Nemzeti Párt jelöltjének, Nasry Asfurának a gyõzelmét vetítik elõ a centrista Liberális Párt jelöltjével, Salvador Nasrallával szemben.
Nyitókép: Gustavo Amador

Donald Trump támogatottja győzött

Infostart / MTI

A Donald Trump amerikai elnök által támogatott Nasry Asfura konzervatív üzletembert hirdették ki győztesnek a hondurasi elnökválasztáson szerdán, három héttel a voksolás után.

A 67 éves, palesztin bevándorló családból származó Asfura, volt tegucigalpai polgármester január 27-én lép hivatalba.

Fő ellenfele, a jobboldali televíziós kommentátor Salvador Nasralla szabálytalanságokra hivatkozva a szavazatok újraszámlálását kérte.

Nasry Asfura a szavazatok 40,3 százalékát kapta, Nasralla 39,5, Rixi Moncada, Xiomara Castro leköszönő elnök jelöltje pedig 19,19 százalékot kapott

a hivatalos eredmények szerint.

Az eredmények közzététele után Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi portálon közleményben üdvözölte az "egyértelmű" és "vitathatatlan" győzelmet, és felszólította valamennyi felet, hogy "tartsák tiszteletben az eredményeket".

Az amerikai elnök a szavazás előtt támogatásáról biztosította Asfurát. A november 30-i egyfordulós voksolás előtt Donald Trump azt mondta, hogy csökkenti az egyik legszegényebb latin-amerikai országnak nyújtott támogatást, ha nem az általa támogatott jelölt győz.

elnökválasztás

választás

honduras

Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

Pope Leo urges 'courage' to end Ukraine war in first Christmas address

The pope also laments the condition of Palestinians during his address to worshippers at the Vatican.

