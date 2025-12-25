Donald Trump támogatottja győzött

A 67 éves, palesztin bevándorló családból származó Asfura, volt tegucigalpai polgármester január 27-én lép hivatalba.

Fő ellenfele, a jobboldali televíziós kommentátor Salvador Nasralla szabálytalanságokra hivatkozva a szavazatok újraszámlálását kérte.

Nasry Asfura a szavazatok 40,3 százalékát kapta, Nasralla 39,5, Rixi Moncada, Xiomara Castro leköszönő elnök jelöltje pedig 19,19 százalékot kapott

a hivatalos eredmények szerint.

Az eredmények közzététele után Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi portálon közleményben üdvözölte az "egyértelmű" és "vitathatatlan" győzelmet, és felszólította valamennyi felet, hogy "tartsák tiszteletben az eredményeket".

Az amerikai elnök a szavazás előtt támogatásáról biztosította Asfurát. A november 30-i egyfordulós voksolás előtt Donald Trump azt mondta, hogy csökkenti az egyik legszegényebb latin-amerikai országnak nyújtott támogatást, ha nem az általa támogatott jelölt győz.