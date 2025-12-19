ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek Viola
Néptelen római Trevi-kút 2020. március 14-én, amikor a tüdőgyulladást okozó koronavírus terjedésének megfékezésére vesztegzár van érvényben egész Olaszországban, és még a nem létfontosságú cikkeket árusító kiskereskedelmi egységeknek is zárva kell tartaniuk.
Nyitókép: Néptelen a római Trevi-kút 2020. március 14-én, amikor vesztegzár van érvényben egész Olaszországban, és még a nem létfontosságú cikkeket árusító kiskereskedelmi egységeknek is zárva kell tartaniuk. MTI/AP/Karl Ritter

Fizetős lesz Róma több látványossága is

Infostart / MTI

Két eurós jegyet kell fizetni a Trevi-kúthoz látogató olasz és külföldi turistáknak február elsejétől - jelentette be Roberto Gualtieri római főpolgármester.

Azoknak kell jegyet váltani, akik a lehető legközelebbről akarják megcsodálni a Trevi-kutat, vagyis le akarnak sétálni a lépcsőin a medence széléig, hogy onnan dobjanak be aprópénzt a vízbe. A díjköteles időszak minden nap reggel kilenctől este tíz óráig lesz érvényben. A jegyváltás nem vonatkozik a Trevi-kút előtti tér más részére, ahonnan szintén meg lehet tekintetni a műemléket.

A Rómában és az olasz fővároshoz tartozó lakókörzetben élők számára továbbra is ingyenes marad a Trevi-kút meglátogatása lakcímük igazolásával. A főpolgármesteri hivatal adatai szerint az Örök Város legnagyobb és legismertebb szökőkútjához idén január elseje és december nyolcadika között csaknem kilenc millióan látogattak el: a kút előtti téren naponta harmincezren tartózkodtak, de volt olyan nap is, amikor hetvenezren szorongtak a téren - hangoztatta Roberto Gualtieri a Capitoliumi Múzeumban tartott pénteki sajtótájékoztatóján.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a jegyváltás a tér használhatóságának biztosítását szolgálja,

a látogatók védelmét, valamint a minőségi turisztikai szolgáltatást, mivel így a Trevi-kutat nyugodtan, lökdösődés és tömeg nélkül tudják megnézni az oda érkezők. A számítások szerint a jegyrendszer bevezetése évi hat és fél millió euró bevételt jelenthet a városnak.

Fizetőssé válik az olasz főváros további öt, eddig a turistáknak ingyenes helyszíne: Maxentius császár villája a Via Appia Antica régészeti parkjában, a Napóleon múzeum, a Giovanni Baracco antik szoborgyűjtemény, a Carlo Bilotti kortárs képzőművészeti múzeum a Borghese-villában és az ugyanott található Pietro Canonica Múzeum. Mindegyikbe fejenként öt euró lesz a belépés.

Roberto Gualtieri bejelentette, hogy miközben a turistáknak több helyszínen kell majd jegyet váltania, a rómaiak számára minden városi múzeum és régészeti emlék ingyenes lesz február elsejétől. Korábban a Pantheonnál vezettek be kötelező jegyvásárlást a turisták számára, a belépő 2023 júliusától fejenként öt euróba kerül.

