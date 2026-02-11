Hiába vált fizetőssé a Trevi-kút, egymást tapossák a látogatók

Hétfő óta belépőt kell fizetni Rómában a híres Trevi-kúthoz, ám már az első órában ötszázan váltottak jegyet, további háromezren pedig a következő napokra foglaltak időpontot – írja Alessandro Onorato, a római főpolgármesteri hivatal idegenforgalmi tanácsosának sajtótájékoztatója alapján az Economx.

A 2 eurós jegyre 6 éves kortól minden turistának szüksége van, ha egészen a Trevi-kút medencéjéig el akar jutni. A jegyrendszer hétfőtől péntekig 11:30-tól 22 óráig, szombaton és vasárnap 9-től 22 óráig működik. Az utolsó beléptetés 21 órakor van. Nem kell fizetniük a Róma területén élőknek, valamint azoknak, akik a kutat messzebbről, az előtte található térről akarják megcsodálni.

Egyelőre kerítésszerű terelőfolyosókat állítottak fel a szökőkút körül, amelyeket maga Alessandro Onorato is csúnyák nevezett. Hangsúlyozta, hogy minél előbb esztétikusabb megoldást választanak. A látogatókat úgynevezett stewardok terelik.

Az idegenforgalmi tanácsos hozzátette, a Trevi-kút fizetőssé tételével biztonságosabbá és élvezhetőbbé akarták tenni a város egyik leglátogatottabb látványosságát, ahol korábban naponta több tízezren zsúfolódtak össze. A rendezett látogatással elkerülhető, hogy egyesek lábmosásra használják a medencét, a Trevi-kút lépcsőin egyenek, és kizárják a tömegből a zsebtolvajokat is – szögezte le.