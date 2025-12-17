ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
331.08
bux:
108783.37
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke az olasz közszolgálati televízió, a Rai Uno Porta a Porta című műsorában Rómában 2024. június 6-án. Olaszországban június 8-án és 9-én tartják az európai parlamenti választásokat.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Riccardo Antimiani

Giorgia Meloni: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába

Infostart / MTI

Az olasz kormányfő arról az Ukrajnába küldendő többnemzetiségű katonai erőről beszélt, amelyhez az ukrajnai békemegállapodás tervezetei szerint az európai országok önkéntesen csatlakozhatnának.

Giorgia Meloni miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozóját megelőző beszédében, amelyet az olasz parlament alsóházában mondott szerdán. "Hangsúlyozom, hogy Olaszországnak nem áll szándékában katonákat küldeni Ukrajnába" - jelentette ki Meloni.

A miniszterelnök hangoztatta, hogy Róma nem akarja "sorsára hagyni Ukrajnát az utóbbi évek legnehezebb szakaszában", de hozzátette, hogy

a rendkívül összetett tárgyalási folyamat nem vonatkoztathat el Oroszország akaratától.

Meloni úgy vélte, hogy a felek közötti megállapodás jelenlegi előkészítő fázisában egyszerre dolgoznak béketerven, az Ukrajnának biztosítható stabil és hiteles védelmi feltételeken, valamint az ország jövőbeli újjáépítésén. Megjegyezte, hogy a legnagyobb akadályt továbbra is a területi követelések képviselik, amelyben "minden döntést a feleknek kell meghozni, és senki nem kényszerítheti őket másra akaratuk ellenére".

Az orosz állami vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról hozott uniós döntésről az olasz kormányfő azt mondta, hogy előrelátásra és felelősségre van szükség, mivel a tét "nemcsak Ukrajna méltósága, szabadsága és függetlensége, hanem Európa biztonsága a legszélesebb értelemben (..) és nem lesz könnyű fenntartható megoldást találni". Közölte:

Róma ugyan támogatta az Európai Unió döntését, de Kijev segítése nem kérdőjelezheti meg a pénzügyi törvényességet és stabilitást.

Az Európai Bizottság következő hétéves költségvetési csomagját illetően Meloni kijelentette: "kertelés nélkül kimondom, nem fogjuk elfogadni (..) nem megyünk bele, hogy többet fizessünk azért, hogy kevesebbet kapjunk".

Úgy vélte, az Európai Bizottság javaslata a tagállamoktól nagyobb hozzájárulást követel, ugyanakkor kevesebb támogatást szán a "számunkra alapvető hagyományos politikákra, mint a közös agrár- vagy a kohéziós politika".

Kezdőlap    Külföld    Giorgia Meloni: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába

ukrajna

giorgia meloni

békefenntartás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: a Golf-áramlat és az éghajlatváltozás térdre kényszerítheti Európát

Ürge-Vorsatz Diána: a Golf-áramlat és az éghajlatváltozás térdre kényszerítheti Európát

Lassul a Golf-áramlat. Ha leáll, az katasztrofális következményekkel jár Európa számára, térdre kényszeríti a kontinenst – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke. Vázolta azt is, hogy milyen időjárás lehet 2050-re Európában, milyen lesz egy átlagos nyári vagy téli nap és kiknek a halandósága fog megnövekedni.
„Az orosz vagyon elkobzása közelebb löki Európát a háborúhoz” – rendkívüli ülés a parlamentben

„Az orosz vagyon elkobzása közelebb löki Európát a háborúhoz” – rendkívüli ülés a parlamentben

Ha a befagyasztott orosz vagyont elveszik a belga letétkezelőtől, már semmilyen európai befektetés nem lesz biztonságban – mondta a kormány által kezdeményezett szerdai rendkívüli parlamenti ülésén Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma parlamenti államtitkára szerint egy ilyen döntéssel Brüsszel precedenst teremthet arra, hogy a jövőben bármilyen ügyben megkerülje a tagállamokat.
 

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

„A malter vége” – a Szőlő utca ügyében vitáztak a képviselők

Döntött az Országgyűlés a budapesti segélyhitelről

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos változás jön az Oscar-díjátadónál

Fontos változás jön az Oscar-díjátadónál

A Google tulajdonában lévő YouTube 2029-től kizárólagos joggal közvetíti az Oscar-díjátadó gálát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar nyomorog karácsonykor: ajándékra nem telik, örülhetnek, ha lesz tüzifa

Rengeteg magyar nyomorog karácsonykor: ajándékra nem telik, örülhetnek, ha lesz tüzifa

A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

The Prime Minister said Roman Abramovich should make good on his pledge that money from the sale of Chelsea FC would go to benefit Ukrainians

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 16:51
Csehek vesztek oda és tűntek el Ukrajnában
2025. december 17. 15:48
Oscar-díj: döntöttek Nemes László Árva című filmjéről
×
×
×
×