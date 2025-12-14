ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Olasz étel: spagetti, húsgolyó és paradicsomszósz.
Nyitókép: Pixabay

Mi köze van a jódlizásnak az olaszokhoz?

Infostart / MTI

A svájci jódlizás és az olasz konyha is felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára.

A svájci jódlizás, a cseh amatőr színjátszás, a közép-ázsiai jurtakészítés és az olasz konyhai és étkezési hagyományok is felkerültek az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára a nemzetközi szervezet Újdelhiben tartott idei ülésén, amely a hétvégén zárul.

Idén 55 jelölést nyújtottak be az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájához, a jelöléseket az UNESCO Kormányközi Bizottsága az Újdelhiben hétfőn kezdődött és szombaton záró 20. ülésén tűzte napirendre.

A testület döntése nyomán mások mellett

a svájci jódlizás is felkerült a szellemi kulturális örökségek reprezentatív listájára.

„A jódlizás az identitás erőteljes kifejeződése és egyesítő kulturális gyakorlat" - hangzott el a svájci jelölés kapcsán.

A listára felvették a csehországi amatőr színjátszást is. Az amatőr színház egy közösségi alapú tevékenység, amelyben korra és nemre való tekintet nélkül, szabadidejükben vesznek részt az emberek, hogy darabokat alkossanak és adjanak elő. Ezek az előadások készülhetnek ismert művek alapján, de jellemzően a helyi életet tükrözik, és társadalmi problémákat is felvethetnek, teret adva a közösségi párbeszédnek - írták az UNESCO honlapján.

A cseh kulturális minisztérium közleményében kiemelte, hogy az amatőr színház több mint két évszázados hagyományt képvisel Csehországban, és a közösségi élet, a polgári szerepvállalás része. Országszerte számos együttes, fesztivál és előadás munkájára, valamint az oktatási, módszertani és támogató szervezetek kiterjedt infrastruktúrájára támaszkodik - fűzték hozzá.

Az UNESCO a világ kulturális örökségének részeként ismerte el a jurtakészítést, a közép-ázsiai nomád élet szimbólumát.

Kazahsztán és Kirgizisztán már 2014-ben benyújtotta ezt a jelölést, amelyet most az üzbég pályázattal kibővítve fogadtak el.

A jurta - kör alakú, nemezzel borított és fonott kötelekkel feszített fa szerkezet - évszázadok óta a sztyeppei török eredetű népek hordozható lakhelye. „A jurta a karakalpak kultúra egyik legfontosabb eleme, és az identitás, az egység és a sokszínűség tiszteletben tartásának szimbóluma" - hangsúlyozta az Üzbegisztán UNESCO-képviselője, Kamol Muhtarov által vezetett küldöttség.

A jurták természetes és megújuló nyersanyagokból készülnek. Jellemzően hagyományos technikával a férfiak készítik a fa kereteket, valamint a fa, bőr, csont és fém részeket, a nők pedig a jurta belső dekorációit és a nemezborítást.

Az UNESCO az olasz konyhaművészet körüli hagyományokat ugyancsak felvette a kulturális örökségek közé.

Az indoklásban nem konkrét ételeket, recepteket vagy regionális specialitásokat említettek, hanem azt a kulturális jelentőséget emelték ki, amelyet az olaszok a főzés és az étkezés rituáléinak tulajdonítanak: a vasárnapi közös családi ebédnek vagy a nagymamáktól az unokáknak továbbadott hagyománynak.

„A főzés a szeretet gesztusa, annak egy módja, hogy elmondjunk valamit magunkról másoknak, és arról, hogyan gondoskodunk másokról" - mondta Pier Luigi Petrillo, az olasz UNESCO-jelölésen dolgozó csoport tagja, a római La Sapienza Egyetem professzora.

Az UNESCO honlapjának ismertetése szerint az olasz konyhai gyakorlat „a pazarlásellenes receptekben és az ízek, készségek és emlékek generációkon átívelő átadásában gyökerezik", a családdal és a közösséggel való kapcsolattartás eszköze.

Kezdőlap    Külföld    Mi köze van a jódlizásnak az olaszokhoz?

unesco

szellemi kulturális örökség

örökség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Sós Csaba kapitány az úszóévről: olyan nincs, hogy a tehetség kiszáll valakiből

Milák Kristófot nagyon hiányolja, mert „akkora úszó, mint amekkorát a Föld nem látott”, de van, ami a sikereknél is meghatározóbb, ez pedig az Úszó nemzet program és az Edzői mentorprogram, ami iránt szerte a nagyvilágban érdeklődnek, nem is akárkik. Az úszóprogram pedig vagy tíz sportágat el tud látni versenyzőkkel, akár hosszú távon is, hisz ki tudja, ki vezeti majd a sportágakat 10-15 év múlva. Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya értékelte az évet.
Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss kutatás szerint van, ami az étrendnél és a testmozgásnál is fontosabb a hosszú élethez

Friss kutatás szerint van, ami az étrendnél és a testmozgásnál is fontosabb a hosszú élethez

Egy friss amerikai kutatás szerint a rendszeres, éjszakába nyúló ébrenlét hosszú távon megrövidítheti az életet: az elegendő alvás szorosabb kapcsolatban áll a hosszabb élettartammal, mint az étrend vagy a testmozgás - számolt be a Sciencealert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?

BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fifteen killed, including child, in Bondi Beach shooting after gunmen target Jewish festival

Fifteen killed, including child, in Bondi Beach shooting after gunmen target Jewish festival

One of the attackers was also killed during the incident and 42 people remain in hospital, Australian police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 14. 21:10
Elvesztette vize 90 százalékát a legnagyobb édesvízi tó Kínában
2025. december 14. 19:40
Két lövést kapott és kórházban a hős, aki lefegyverezte Sydney-ben az egyik terroristát
×
×
×
×