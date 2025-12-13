ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 13. szombat
Háború Oroszország és Ukrajna között.
Nyitókép: Getty Images

Ukrajnai háború – Így nyúlna Párizs a területvitához

Infostart / MTI

Az európaiak és az ukránok „biztonsági garanciákat" kérnek az amerikaiaktól, mielőtt bármilyen tárgyalást folytatnának az oroszokkal a területi kérdésekről - közölte péntek este a francia elnökség.

„Teljes átláthatóságra van szükség a biztonsági garanciák tekintetében, amelyeket az európaiak és az amerikaiak adhatnak az ukránoknak, mielőtt bármilyen megállapodás születne a vitatott területi kérdésekben" - hangsúlyozta újságírókkal folytatott háttérbeszélgetésen Emmanuel Macron államfő egyik tanácsadója.

„Az európaiak amerikaiakkal szembeni elvárásai (...) valami olyasmire hasonlítanak, mint amit legkönnyebben ötödik cikkelynek (mint a NATO-ban) nevezhetünk, azaz amerikai garanciának a tettrekészek koalíciójában részt vevők számára" - tette hozzá.

A koalíció több mint harminc, főként európai országot foglal magában, amelyek

hajlandóak valamilyen módon biztonsági garanciákat nyújtani Kijevnek - ha tűzszünetet vagy békét köt Moszkvával -, egy újabb orosz offenzíva megakadályozása céljából.

Ennek az amerikai garanciának „teljesen egyértelműen és világosan tudatnia kell az oroszokkal, hogy ha ismét Ukrajna megtámadását fontolgatják, akkor nemcsak az európaiakkal és az ukránokkal, hanem az amerikaiakkal is szembe kell nézniük" - vélte a tanácsadó, aki egyben cáfolta, hogy a Washingtonnal folytatott tárgyalásaik során az ukránok bármilyen területi engedményt tettek.

Sajtóhírek ugyanis azt sugallták, hogy az ukránok nyitottak lennének az általuk még ellenőrzött, oroszok által követelt területek demilitarizációjára.

„Az ukránok nem kötöttek megállapodást a területekről, ma sem terveznek megállapodást a területekről, és nem terveznek demilitarizált övezetet" - mondta.

A szerdai egyeztetés Emmanuel Macron, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között ebből a szempontból „nehéz" volt - ismerte el a francia elnöki tanácsadó, utalva az amerikaiakkal való "nézeteltérésekre a következő napok, hetek megszervezését illetően".

A francia elnökség ismét hangsúlyozta, hogy az amerikaiaknak előzetesen meg kell egyezniük az európaiakkal és az ukránokkal annak érdekében, hogy közösen mutassanak be egy béketervezetet az Oroszországgal folytatott tárgyalások előtt.

„Ebbe a közös alapba be kell vonni az ukránokat, az amerikaiakat és az európaiakat. Ennek lehetővé kell tennie mindannyiunk számára, hogy közösen tárgyalási ajánlatot tegyünk, egy szilárd, tartós, a nemzetközi jogot és Ukrajna szuverén érdekeit tiszteletben tartó békeajánlatot" - mutatott rá az elnöki tanácsadó.

„És az amerikaiak feladata lesz, hogy gyakorolják hatalmukat, tehetségüket, hogy meggyőzzék az oroszokat arról, hogy ez a szilárd opció, az európai-ukrán-amerikai közös alap az, amelyre a béke épül"

- hangsúlyozta a francia elnökség.

Ebben a kontextusban Emmanuel Macron még nem döntötte el, hogy részt vesz-e hétfőn az európai vezetők Berlinben tervezett találkozóján.

„Lehetnek megbeszélések a jövő héten Európában, és Berlin kiváló opció. A köztársasági elnöknek még döntenie kell" - közölte az elnöki hivatal.

