Uniós biztos: az EB támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat

Az Európai Bizottság támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják ezeket az alternatívákat, és teljesen megszüntessék az orosz olajtól való függőségüket a kötelező diverzifikációs terveik révén - mondta.

Jorgensen közölte: májusban nagyon egyértelmű üzenetet küldtek Oroszországnak, amikor az EU bemutatta az orosz energiától való teljes függetlenedésének ütemtervét.

Európa többé nem lesz kitéve az orosz olaj energiafegyverként való felhasználásnak. "Nem engedjük többé, hogy gazdaságainkat zsarolással tartsák sakkban. Nem fogjuk többé közvetve finanszírozni Putyin háborúját" - fogalmazott.

A biztos kiemelte, hogy az Európai Unió elhatározása szilárd, és e kötelezettségvállalás teljesítése nemcsak az energiabiztonság, hanem a tisztább energiarendszer és a versenyképesebb gazdaság megteremtése szempontjából is létfontosságú.

"Olyan vállalatokra van szükségünk, amelyek felgyorsítják a tiszta energia elterjesztését, javítják az energiahatékonyságot, és hozzájárulnak a valóban integrált és összekapcsolt energiaközösség kiépítéséhez" - tette hozzá.

Jorgensen szerint a folyamat "nem egyszerűen arról szól, hogy elzárják a csapot Oroszország felé, hanem arról, hogy megnyissák az utat a megfizethető, tiszta energia előtt az egész kontinensen."

Jorgensen hangsúlyozta, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében, ugyanakkor mindezt úgy kell megvalósítani, hogy ne keletkezzenek felesleges adminisztratív terhek vagy akadályok a nem orosz beszállítóktól érkező gázimport esetében.

Hozzátette: fontos biztosítani az orosz fosszilis tüzelőanyagok fokozatos és összehangolt kivezetését is. "Még ha az orosz olaj csak az európai importunk 3 százalékát teszi is ki, az még mindig 3 százalékkal több a kelleténél" - mondta.

A biztos beszélt arról is, hogy folyamatban van a nukleáris energiára vonatkozó uniós javaslat kidolgozása, és a bizottság szoros párbeszédet folytat a tagállamok kulcsszereplőivel.

"Lényeges, hogy fenntartsuk ezt a lendületet, hogy még az év vége előtt elfogadhassuk ezt a javaslatot" - jelentette ki.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólalásában kijelentette: az EP-ban nagy egyetértés van abban, hogy be kell tiltani az orosz energiaimportot, de ez ideológiai kérdés az uniós döntéshozók számára, míg Magyarországnak gazdasági károkat jelentene.

"Ez önöknek itt ideológiai kérdés, nekünk viszont gazdasági károkat jelent. Nem Oroszországnak, hanem nekünk. A mi térségünk néhány országa csak drágábban tud energiához jutni, ha keletről nem érkezik szállítás. Ezt a helyzetet örököltük" - mondta Dömötör Csaba.

Hozzátette: az IMF számításai szerint ez a magyar gazdaság esetében a GDP 4 százalékát kitevő veszteséget okozna.

A képviselő szerint ugyanaz fog történni, mint korábban a szankciókkal: "Oroszországnak akartak ártani, de valójában az európai gazdaságot lőtték lábon - vagy talán egy kicsit feljebb." Ennek is köszönhető - tette hozzá -, hogy még a német ipari termelés is visszaesett.

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet, hogy a lengyel bíróság elengedte azt az embert, aki felrobbantotta az Északi Áramlatot. Hozzátette: a lengyel külügyminiszter ezt üdvözölte, sőt azt reméli, hogy az elkövető a Barátság olajvezetéket is felrobbantja.

"Ez fog majd történni? Kulcsfontosságú létesítmények elleni támadásokra biztatnak majd állami vezetők, amelyek azonnali károkat okoznak más tagországokban?" - tette fel a kérdést.

"Országok energiaellátásáról van szó, ezért tisztelettel csak annyit kérdeznénk: elment a józan eszünk?" - zárta felszólalását az államtitkár.