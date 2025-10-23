ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.9
usd:
336.11
bux:
0
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energia- és lakhatásügyért felelõs tagja felszólal A belaruszi helyzet öt évvel az elcsalt elnökválasztás után címû vitában az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 22-én. Az uniós törvényhozás október 20. és 23. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Uniós biztos: az EB támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat

Infostart / MTI

Minden EU-tagállam számára van életképes alternatívája az orosz olajnak - jelentette ki Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén. Dömötör Csaba szerint az EU épp lábon lövi magát.

Az Európai Bizottság támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat abban, hogy elfogadják ezeket az alternatívákat, és teljesen megszüntessék az orosz olajtól való függőségüket a kötelező diverzifikációs terveik révén - mondta.

Jorgensen közölte: májusban nagyon egyértelmű üzenetet küldtek Oroszországnak, amikor az EU bemutatta az orosz energiától való teljes függetlenedésének ütemtervét.

Európa többé nem lesz kitéve az orosz olaj energiafegyverként való felhasználásnak. "Nem engedjük többé, hogy gazdaságainkat zsarolással tartsák sakkban. Nem fogjuk többé közvetve finanszírozni Putyin háborúját" - fogalmazott.

A biztos kiemelte, hogy az Európai Unió elhatározása szilárd, és e kötelezettségvállalás teljesítése nemcsak az energiabiztonság, hanem a tisztább energiarendszer és a versenyképesebb gazdaság megteremtése szempontjából is létfontosságú.

"Olyan vállalatokra van szükségünk, amelyek felgyorsítják a tiszta energia elterjesztését, javítják az energiahatékonyságot, és hozzájárulnak a valóban integrált és összekapcsolt energiaközösség kiépítéséhez" - tette hozzá.

Jorgensen szerint a folyamat "nem egyszerűen arról szól, hogy elzárják a csapot Oroszország felé, hanem arról, hogy megnyissák az utat a megfizethető, tiszta energia előtt az egész kontinensen."

Jorgensen hangsúlyozta, hogy szigorú ellenőrzésre és végrehajtásra van szükség a tilalmat megkerülő kísérletek elhárítása érdekében, ugyanakkor mindezt úgy kell megvalósítani, hogy ne keletkezzenek felesleges adminisztratív terhek vagy akadályok a nem orosz beszállítóktól érkező gázimport esetében.

Hozzátette: fontos biztosítani az orosz fosszilis tüzelőanyagok fokozatos és összehangolt kivezetését is. "Még ha az orosz olaj csak az európai importunk 3 százalékát teszi is ki, az még mindig 3 százalékkal több a kelleténél" - mondta.

A biztos beszélt arról is, hogy folyamatban van a nukleáris energiára vonatkozó uniós javaslat kidolgozása, és a bizottság szoros párbeszédet folytat a tagállamok kulcsszereplőivel.

"Lényeges, hogy fenntartsuk ezt a lendületet, hogy még az év vége előtt elfogadhassuk ezt a javaslatot" - jelentette ki.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólalásában kijelentette: az EP-ban nagy egyetértés van abban, hogy be kell tiltani az orosz energiaimportot, de ez ideológiai kérdés az uniós döntéshozók számára, míg Magyarországnak gazdasági károkat jelentene.

"Ez önöknek itt ideológiai kérdés, nekünk viszont gazdasági károkat jelent. Nem Oroszországnak, hanem nekünk. A mi térségünk néhány országa csak drágábban tud energiához jutni, ha keletről nem érkezik szállítás. Ezt a helyzetet örököltük" - mondta Dömötör Csaba.

Hozzátette: az IMF számításai szerint ez a magyar gazdaság esetében a GDP 4 százalékát kitevő veszteséget okozna.

A képviselő szerint ugyanaz fog történni, mint korábban a szankciókkal: "Oroszországnak akartak ártani, de valójában az európai gazdaságot lőtték lábon - vagy talán egy kicsit feljebb." Ennek is köszönhető - tette hozzá -, hogy még a német ipari termelés is visszaesett.

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet, hogy a lengyel bíróság elengedte azt az embert, aki felrobbantotta az Északi Áramlatot. Hozzátette: a lengyel külügyminiszter ezt üdvözölte, sőt azt reméli, hogy az elkövető a Barátság olajvezetéket is felrobbantja.

"Ez fog majd történni? Kulcsfontosságú létesítmények elleni támadásokra biztatnak majd állami vezetők, amelyek azonnali károkat okoznak más tagországokban?" - tette fel a kérdést.

"Országok energiaellátásáról van szó, ezért tisztelettel csak annyit kérdeznénk: elment a józan eszünk?" - zárta felszólalását az államtitkár.

Kezdőlap    Külföld    Uniós biztos: az EB támogatni fogja a még mindig orosz olajat importáló tagállamokat

európai parlament

dömötör csaba

dan jorgensen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már gyülekeznek a Békemenetre – október 23-i események percről percre

Már gyülekeznek a Békemenetre – október 23-i események percről percre
1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe. A megemlékezések sora a budapesti Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonással indult.
 

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország – Budapesten két nagy vonulásos rendezvény is lesz

Jön Benjamin, felforgatja Magyarországot is – videó

Szakértő: az őszi szüneti utazás autós vészhelyzeteire is érdemes felkészülni

Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkednek a tőzsdék, ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a nemzetközi piacokon, amíg a magyar tőzsde zárva tart

Emelkednek a tőzsdék, ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a nemzetközi piacokon, amíg a magyar tőzsde zárva tart

Csökkenéssel zárták a szerdai kereskedést az irányadó amerikai indexek, a befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett a kereskedelmi háborús híreket emésztgetik. Az ázsiai részvénypiacokra is átragadt a negatív hangulat csütörtök reggelre, az európai határidős indexeken pedig a bizonytalanság látszik. A Tesla zárás után közzétett gyorsjelentése nem talált kedvező fogadtatásra, az olaj pedig az újabb amerikai szankciós csomag hírére nagyot ugrott. A magyar tőzsde ma és holnap zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?

Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?

Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies, over continued fighting in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 08:07
Jövő heti budapesti találkozó helyett szankciók orosz olajcégek ellen
2025. október 23. 05:20
Szijjártó Péter megszólalt: így szervezik a békecsúcstalálkozót
×
×
×
×