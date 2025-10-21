ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
Szergej Lavrov orosz (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatója előtt az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: Julia Demaree Nikhinson

Elbizonytalanodhat a Trump–Putyin-csúcs?

Infostart

Amerikai források úgy érzékelik, Oroszország nem enged eleget ahhoz, hogy legyen értelme egy elnöki találkozónak.

A Budapestre tervezett Trump–Putyin-csúcs előtt az amerikai és az orosz külügyminiszternek kellett tárgyalnia a részletekről. Ez a telefonhívás hétfőn meg is történt, de sajtóbeszámolók szerint "nem sikerült jól", ami miatt akár a budapesti találkozó is meghiúsulhat a CNN forrásai szerint. A helyzetről a 24.hu készített pillanatképet.

A CNN szerint most a felek egy ideig nem is egyeztetnek tovább, aminek az lehet az oka, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek "eltérő elképzelései vannak a háború lehetséges befejezéséről".

A név nélküli amerikai kormányzati források szerint Marco Rubio azt fogja javasolni Donald Trump amerikai elnöknek, hogy a jövő héten ne utazzon Budapestre, mivel "az oroszok nem igazán hajlandók engedni az Ukrajnával szembeni maximális követeléseikből".

Mint az Infostart is megírta, Donald Trump a múlt héten jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tárgyalván az ukrajnai háború lezárásáról. Az előkészületek azóta javában zajlanak.

