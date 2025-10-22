ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezlete a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A budapesti találkozóról "egyelőre nincsenek hírek" – ennyit közölt legutóbb a Kreml szóvivője. Azt megerősítette, hogy az előkészítés folyik, de a csúcsot alaposan elő kell készíteni.

Sem az orosz, sem az amerikai elnök nem akarja, hogy találkozójuk időfecsérlés legyen, a csúcsot alaposan elő kell készíteni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak

"Két elnök, akik hatékony, eredményes munkavégzéshez szoktak. De a hatékonyság mindig előkészületeket igényel" - mondta

Arra kérdésre válaszolva, hogy ki döntött a találkozó budapesti megrendezése mellett, azt felelte, "ez kölcsönös kívánság volt". Mint fogalmazott, az ukrajnai rendezés szünetel, a helyzet "megköveteli a legmagasabb szintű beavatkozást", de ezt "jól elő kell készíteni".

Közölte, hogy az orosz–amerikai csúcs időpontját még nem határozták meg

"Ehhez alapos előkészületek szükségesek, ami időt igényel". Peszkov szerint a budapesti találkozóról "egyelőre nincsnek hírek".

"Mindezt rengeteg pletyka, szóbeszéd és így tovább veszi körül. Ezek nagyobbrészt alapvetően nem felelnek meg a valóságnak. Egyelőre nincs hír" - nyilatkozott Peszkov, arra a kérdésre felelve, szünetel-e az orosz és az amerikai elnök, Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozójának előkészítése, avagy csak a dátumról nem döntöttek még.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerdán újságírókkal közölte, hogy nem született megállapodás Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti találkozójáról. Azt hangoztatta ugyanakkor, hogy nem lát jelentős akadályokat a csúcstalálkozó előtt.

"A kérdés az, hogy az elnökök által Anchorage-ben meghatározott paraméterek, keretek konkrét tartalommal teljenek meg. El kell ismerni, hogy ez egy nehéz folyamat. De a diplomaták éppen azért vannak, hogy ezzel foglalkozzanak" - fogalmazott.

A diplomata szerint kísérleteket tesznek a helyzet olyan beállítására, mintha valami megváltozott volna az egy, két, három héttel ezelőtti időszakhoz képest. Ezt annak a célzott törekvésnek tulajdonította, hogy az ellenzők csökkentsék a megállapodás elérésének esélyeit.

"Azt mondjuk, hogy a csúcstalálkozó előkészítése folytatódik. Ez különböző formákat ölthet" - nyilatkozott.

Mint mondta, nem tudja megerősíteni az a sajtóértesülést, miszerint Oroszország és az Egyesült Államok között zárt diplomáciai jegyzékváltás történt volna Ukrajnával kapcsolatban.

Hangot adott álláspontjának, miszerint nem segít a helyzeten azoknak a "pletykáknak, hamis híreknek" a sokasága, amelyek "anonim forrásokra hivatkoznak, és főként a nyugati média által ellenőrzött információs térben jelennek meg".

