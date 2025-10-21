Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Emmanuel Macron francia, Alexander Stubb finn, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel, Jonas Gahr Store norvég, Mette Frederiksen dán miniszterelnök , Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa az Európai Tanács elnöke – Donald Trump álláspontjával összhangban – a harcok azonnali leállítását sürgette.

A vezetők emellett hangsúlyozták: kiállnak a nemzetközi határok sérthetetlenségének elve mellett. „Oroszország halogató taktikája újra és újra bizonyítja, hogy Ukrajna az egyetlen fél, amely komolyan gondolja a békét; mind láthatjuk, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) továbbra is az erőszakot és a pusztítást választja” – olvasható a közleményben.

Az aláírók szerint ezért nagyon fontos Ukrajna pozíciójának megerősítése „a tűzszünet előtt, alatt és utána is”, valamint szorgalmazták az orosz védelmi iparra és gazdaságra gyakorolt nyomás fokozását, amelyre szerintük egészen addig szükség van, ameddig az orosz elnök „készen nem áll a békére”.

„Olyan intézkedéseket dolgozunk ki, amelyek segítségével teljes mértékben ki lehet aknázni Oroszország befagyasztott állami vagyonának értékét, hogy ezáltal Ukrajna rendelkezésére álljanak a szükséges források” – tették hozzá.