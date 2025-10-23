ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/KKM

Szijjártó Péter megszólalt: így szervezik a békecsúcstalálkozót

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok nem mondott le a Budapestre tervezett békecsúcstalálkozóról Oroszországgal, az időzítés kérdéses egyedül, viszont az előkészítés az álhírekkel szemben továbbra is folyamatban van - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Washingtonban az amerikai kollégájával folytatott találkozóját követően.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Marco Rubióval folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem adta fel a békecsúcs megrendezésére irányuló törekvését, az egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban az időzítés, ugyanis azt szeretnék, ha a találkozó igazi eredményt tudna hozni, amely mindenki számára megnyugtató és közelebb hozhatja a hosszú távon fenntartható békét Közép-Európában.

"Tehát az nem kérdés, hogy akarnak-e béke-csúcstalálkozót. Az sem kérdés, hogy lesz-e. A kérdés csakis az időzítés, hogy mikorra sikerül az előkészítést egy olyan fázisba hozni, hogy a csúcstalálkozó egészen biztosan valami pozitív eredménnyel tudjon végződni a béketeremtés szempontjából" - mondta.

"Ez azt is jelenti, hogy az előkészületek folyamatosak. Azaz hamisak azok a hírek, álhírek, híresztelések, amelyek arról szóltak, hogy itt megszakadtak volna a tárgyalások, feladták volna az előkészületeket, és ennyi lett volna az egész. Ez nem igaz, ez hazugság, ez álhír" - folytatta.

"Az előkészítés továbbra is zajlik. A két külügyminiszter kapcsolatban van egymással, s folytatják azt a munkát, amelynek nyomán el kell jutni majd oda, hogy egy békecsúcstalálkozó sikeres tudjon lenni" - tette hozzá, és úgy vélekedett, hogy mindez "a békepártiaknak nagyon jó hír, a háborúpártiaknak rossz hír".

"Az, hogy ha sikerül előkészíteni a békecsúcstalálkozót, akkor az Budapesten lesz, nem is kérdés. Tehát ez fel sem merül kérdésként, az amerikaiak továbbra is nagyon nagyra becsülik, értékelik Magyarország békepárti politikáját (…) Értékelik, hogy Magyarország minden létező módon megpróbál hozzájárulni a béke megteremtéséhez Közép-Európában" - fogalmazott.

"Abszolút barátként és szövetségesként kezelnek minket, s ez igaz kormányzati, intézményi szinten és igaz személyi vonatkozásban is. Tehát azt is elmondta a kollégám, hogy az Egyesült Államok elnöke Magyarország miniszterelnökét abszolút a barátjának, a szövetségesének tartja, és nagyon várják egyébként a miniszterelnök látogatását majd november elején itt, Washingtonban" - fűzte hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy szó volt Orbán Viktor tervezett látogatásáról is, és aláhúzta, hogy Donald Trump számít a magyar miniszterelnök meglátásaira az ukrajnai háborúval összefüggésben. "Fontosak vagyunk ebből a szempontból az amerikaiaknak, Marco Rubio ezt is világossá tette most a számomra" - tudatta.

Valamint bejelentette, hogy a vizit során olyan nagy megállapodást fognak aláírni, amely új dimenzióba lépteti a magyar-amerikai gazdasági és energetikai együttműködést, ennek részleteit sikerült tisztázni.

Kifejtette, hogy Magyarország a nukleáris kapacitásai bővítésében érdekelt, és ennek során számítanak az Egyesült Államokra, az amerikai technológiára is. Emlékeztetett arra, hogy a jövőben az orosz mellett amerikai nukleáris fűtőelemeket is vásárolni kívánnak, illetve tárgyalnak a kis moduláris atomreaktorok esetleges beszerzéséről is.

"Emellett lesz egy védelmi ipari, biztonsági típusú része és egy klasszikus gazdasági beruházási fejezete is ennek az együttműködési programnak" - tájékoztatott.

"Azt hiszem, hogy ez egy olyan gazdasági-energetikai együttműködési csomag, amely az egész magyar-amerikai együttműködést egy egészen új dimenzióba fogja léptetni. Ez nagyon fontos mérföldkő lesz, amire szükség is van azért, mert az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság alapvetően rontotta el az európai-amerikai együttműködést a gazdaság terén európai szempontból, és így a Brüsszel által okozott károkat valahogy semlegesíteni kell" - összegzett.

"És ezeket a károkat úgy lehet semlegesíteni, kiiktatni, kezelni, hogyha az amerikaiakkal külön egy nagy kétoldalú gazdasági-energetikai együttműködésbe tudunk belevágni" - zárta mondandóját.

Szijjártó Péter megszólalt: így szervezik a békecsúcstalálkozót

budapest

szijjártó péter

trump-putyin-csúcs

