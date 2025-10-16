A viharok ellenére is stabil az amerikai gazdaság a Fed szerint

Stabil volt az Egyesült Államok gazdasági aktivitása az elmúlt több mint egy hónapban - áll az amerikai jegybank (Fed) állapotfelmérésében, a Bézs könyvben, amelyet szerda este hoztak nyilvánosságra.

A 12 körzetből öt változatlan aktivitást jelentett az előző Bézs könyv kiadása, szeptember eleje óta, három gyenge vagy mérsékelt növekedést, négy pedig gyengülő aktivitást jelzett.

A fogyasztói kiadások összességében csökkentek a vizsgált időszakban, de egyes körzetekben az autóeladásokat támogatta az elektromos járművek iránti növekvő kereslet, mielőtt a szövetségi adójóváírások szeptember végén lejártak.

A foglalkoztatottsági szint nagyrészt stabil maradt, a munkaerő-kereslet visszafogott volt a körzetekben és a gazdasági ágazatokban.

A legtöbb körzetben megnőtt a létszámleépítésről beszámoló munkáltatók száma.

A vállalati képviselők ezt a gyengülő keresletnek, a fokozódó gazdasági bizonytalanságnak, és egyes esetekben a mesterséges intelligencia-technológiákba történő megnövekedett beruházásoknak tulajdonították.

A jelentés szerint minden körzetben nőttek a bérek, de csak visszafogottan vagy mérsékelten.

Fölgyorsultak az áremelkedések augusztus vége és október eleje között. Több körzet a termelési költségek fokozott növekedéséről jelentett, miután emelkedtek az import és szolgáltatások ára. A vállalkozások a megnövekedett költségeket különböző mértékben beépítették a végső árakba, végeredményben a vásárlókkal fizettették meg.

A legtöbb körzet arról jelentett, hogy romlottak a körülmények a feldolgozóiparban a növekvő vámok és a gyengülő fogyasztói kereslet miatt.

Az évente nyolc alkalommal megjelenő Bézs könyv megállapításait a monetáris politikai döntéshozó ülésein veszi figyelembe a Fed nyíltpiaci bizottsága (FOMC), amely legközelebb október 29-én határoz a kamatról. Ezt követően idén már csak egy kamatdöntő ülés lesz, december 10-én.