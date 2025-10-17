Három év után először egy kicsit csökkent az elképesztő amerikai költségvetési hiány

Az amerikai költségvetés hiánya 1775 milliárd dollár volt a szeptember végén zárult 2025-ös pénzügyi évben, ami 41,4 milliárd dollárral (2,3 százalékkal) kisebb az egy évvel korábbinál – áll a pénzügyminisztérium jelentésében.

A költségvetési hiány először csökkent 2022 óta részben a kereskedelmi vámokból származó magasabb bevételek hatására.

Az amerikai költségvetési bevételek 6 százalékkal (317 milliárd dollárral) rekordszintre, 5235 milliárd dollárra nőttek. A vámok 195 milliárd dollárral gyarapították a költségvetést, ami 118 milliárd dolláros növekedés a 2024-es pénzügyi évihez viszonyítva és szintén rekordnak számít.

Ugyancsak rekordmagas volt a költségvetés kiadása, 4 százalékkal (275 milliárd dollárral), 7010 milliárd dollárra ugrott.

Az államadósság kamatfizetései 7 százalékkal (83 milliárd dollárral) rekordnak számító, 1216 milliárd dollárra nőttek. A társadalombiztosítás volt a legnagyobb kiadási tétel 1647 milliárd dollárral, ami 8 százalékkal (127 milliárd dollárral) haladta meg az egy évvel korábbit.

Az Egyesült Államok költségvetése legutóbb a 2001-es pénzügyi évben zárt többlettel. A legnagyobb hiánya a 2020-as pénzügyi évben volt 3100 milliárd dollárral.

Eközben Amerikában félig leállt a kormányzat, mert nem sikerült elfogadni az új költségvetést a szenátusban. Eközben többmilliónyi állami alkalmazott van fizetetlen szabadságon vagy dolgozik ingyen, és a gazdaság is megsínyli a politikai patthelyzetet.