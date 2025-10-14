ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 14. kedd
Nyitókép: X/Vigili del Fuoco

Csendőröket robbantottak fel Olaszországban – fotó, videó

Infostart

Egy hatósági akcióban résztvevő három csendőr halálát okozta egy robbanás, amely Veronától délre, Castel D'Azzanóban történt - jelentette kedden az ANSA olasz hírügynökség.

A hatóságok egy vidéki házat akartak kiüríteni, amelyben három testvér lakott. Az akciót már napok óta tervezték, miután több kísérlet is kudarcot vallott, hogy rávegyék az ingatlan elhagyására a három testvért, akik többször is azzal fenyegetőztek, hogy felrobbantják magukat.

A nyomozók szerint szándékosan előidézett gázrobbanás történt, amikor a házba behatolva kinyitották a bejárati ajtót. Az ANSA jelentése szerint a robbanás hatására a kétszintes épület összedőlt, és maga alá temette a műveletben résztvevőket.

A tűzoltók, akik már szintén a helyszínen voltak a robbanáskor, azonnal megkezdték a mentést, de a három csendőr életét már nem tudták megmenteni.

A robbanásban az akció résztvevői közül további 15 személy - 11 csendőr, három rendőr és egy tűzoltó - sérült meg, őket kórházba szállították.

A helyszínen őrizetbe vettek egy férfit és egy nőt, hatvanas éveikben járó testvéreket, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt a robbanáshoz, amelyben a testvérpár női tagja is megsebesült. A harmadik testvért - egy férfit - a környéken kapták el szökés közben.

A gazdálkodással foglalkozó testvérek pénzügyi- és jelzálogproblémákkal küszködtek. Mivel már a korábbi kilakoltatási kísérletek alkalmával is önmaguk felrobbantásával fenyegetőztek, a hatóságok idén Padovából és Mestréből hívtak speciálisan kiképzett szakembereket. A rendőrök közül többen a tetőről próbáltak meg behatolni a házba.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Csendőröket robbantottak fel Olaszországban – fotó, videó

olaszország

robbantás

rendőrök

csendőr

Aréna - Podcastok
