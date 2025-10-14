Csendőröket robbantottak fel Olaszországban – fotó, videó

A hatóságok egy vidéki házat akartak kiüríteni, amelyben három testvér lakott. Az akciót már napok óta tervezték, miután több kísérlet is kudarcot vallott, hogy rávegyék az ingatlan elhagyására a három testvért, akik többször is azzal fenyegetőztek, hogy felrobbantják magukat.

A nyomozók szerint szándékosan előidézett gázrobbanás történt, amikor a házba behatolva kinyitották a bejárati ajtót. Az ANSA jelentése szerint a robbanás hatására a kétszintes épület összedőlt, és maga alá temette a műveletben résztvevőket.

3 carabinieri morti e una decina tra militari e agenti di polizia feriti: questo il bilancio dell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di #Verona.

Le forze dell’ordine erano intervenute per sgomberare l’abitazione… pic.twitter.com/8ze7RMvsxP — Tg1 (@Tg1Rai) October 14, 2025

A tűzoltók, akik már szintén a helyszínen voltak a robbanáskor, azonnal megkezdték a mentést, de a három csendőr életét már nem tudták megmenteni.

A robbanásban az akció résztvevői közül további 15 személy - 11 csendőr, három rendőr és egy tűzoltó - sérült meg, őket kórházba szállították.

❌#Verona, nella notte tragica esplosione e crollo di un casolare a Castel d’Azzano, durante un’operazione di sgombero: tre carabinieri sono deceduti, estratti dalle macerie dai #vigilidelfuoco, feriti 12 appartenenti alle forze dell’ordine e una donna, 7 pompieri in ospedale per… pic.twitter.com/P8RBOFwHP8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 14, 2025

A helyszínen őrizetbe vettek egy férfit és egy nőt, hatvanas éveikben járó testvéreket, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt a robbanáshoz, amelyben a testvérpár női tagja is megsebesült. A harmadik testvért - egy férfit - a környéken kapták el szökés közben.

A gazdálkodással foglalkozó testvérek pénzügyi- és jelzálogproblémákkal küszködtek. Mivel már a korábbi kilakoltatási kísérletek alkalmával is önmaguk felrobbantásával fenyegetőztek, a hatóságok idén Padovából és Mestréből hívtak speciálisan kiképzett szakembereket. A rendőrök közül többen a tetőről próbáltak meg behatolni a házba.

(A nyitókép illusztráció.)