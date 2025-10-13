ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
A TASR szlovák hírügynökség felvételén mentõegységek dolgoznak egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettõnek válságos az állapota.
Nyitókép: MTI/MTVA/TASR/Veronika Miháliková

Durva számok a határ menti vasúti szerencsétlenségről – megszólalt az egészségügyi miniszter

Infostart
Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól.

A Szádalmásnál hétfő délelőtt kicsivel tíz óra után történt vonatbaleset egy olyan részen történt egy alagútnál, ahol a két vágány egyre szűkül. A vonatok frontálisan ütköztek, az egyik kisiklott. A helyszínre hat mentőegységet és három mentőhelikoptert rendeltek, illetve sebesültszállító evakuációs buszból is érkezett kettő.

A baleset hét sérültjének állapota válságos, 14 ember közepesen súlyos, 70 könnyebb sérüléseket szenvedett

– ismertette a sajtó képviselőivel a friss adatokat a baleset helyszínén tartott tájékoztatón Kamil Šaško egészségügyi miniszter, és hozzátette, összesen 91 sérültet láttak el a mentők.

A Bumm.sk azt írta, hogy halálos áldozatról továbbra sem érkezett jelentés.

A két szerelvényen összesen nyolcvan utas és négy vasúti alkalmazott tartózkodott. Egy vasutas – az egyik vonatvezető – súlyos sérüléseket szenvedett. Rozsnyó és Szádalmás között szünetel a forgalom – tájékoztatta a TASR-t Ján Baček, a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter korábban – meg nem erősített információként – arról beszélt, hogy a balesetet valószínűleg emberi hanyagság okozta. "Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket" – mondta.

