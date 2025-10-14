ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd Helén
A TASR szlovák hírügynökség felvételén mentõegységek dolgoznak egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettõnek válságos az állapota.
Nyitókép: MTI/MTVA/TASR/Veronika Mihalikova

Máris őrizetbe vettek egy embert a szádalmási vonatszerencsétlenség miatt

A szlovák rendőrség adott hírt a fejleményekről.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, hétfő délelőtt tíz óra magasságában a magyar határtól néhány kilométerre, a Rozsnyó közelében található Szádalmásnál egy egyvágányos szakaszon frontálisan összeütközött két expresszvonat. Az egyik szerelvény vezetőjét súlyos sérülésekkel vitte kórházba egy mentőhelikopter, a másik mozdonyvezetőt pedig őrizetbe vették – derült ki a szlovákiai Paraméter híréből.

A balesetnek 91 sérültje van. A hétfő délutáni hírek szerint hét ember állapota válságos volt, 14 ember közepesen súlyos, 70 könnyebb sérüléseket szenvedett.

A rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított büntetőeljárást. Még zajlanak a munkák a helyszínen, éjjel is dolgoztak a bűnügyi nyomozók, technikusok, kutyás rendőrök, valamint a vasúti rendőrség munkatársai és a Szlovák Államvasutak szakemberei.

„A rendőrök az éjszaka folyamán felügyeltek arra, hogy illetéktelen személyek ne juthassanak be a megrongálódott vonatokba, és hogy az utasok személyes tárgyai visszakerüljenek tulajdonosaikhoz” – tájékoztatott a rendőrség.

szlovákia

vonatbaleset

vasúti szerencsétlenség

szádalmás

