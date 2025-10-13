Vérfagyasztó pillanatok a frontális ütközés előtt: mindkét vonatvezető kiugorhatott

Az egyik vonat az ütközés után részben összeroncsolódva síneken maradt, a másik eleje kisiklott és a hegyoldal felé, részben a levegőben lógva állt meg. A baleset körülményeinek felderítésére a rendőrség álalános veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást.

A délelőtt tíz óra után egy alagút előtt, egyvágányúvá szűkülő szakaszon történt balesetben 14 ember közepesen súlyos, 70 könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte Kamil Šaško egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy összesen 91 sérültet láttak el a mentők. Halálesetről nem érkezett jelentés.

A szlovákiai Spectator azt írta, hogy a két vonatvezető ki tudott ugrani az ütközés előtt. Egyiküket mentőhelikopterrel szállították a kassai kórházba.

Az egyik sofőrt alkohol- és drogtesztnek vetették alá, mindkét teszt eredménye negatív lett. A másik, súlyosan megsérült sofőrt helikopterrel szállították kórházba, a teszteket rajta is elvégzik majd.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter korábban – meg nem erősített információként – arról beszélt, hogy a balesetet valószínűleg emberi hanyagság okozta. "Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket" – mondta.