2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
A szlovák rendõrség felvétele egy összeroncsolódott mozdonyról egy vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettõnek válságos az állapota.
Nyitókép: MTI/ext/TASR/Szlovák rendõrség

Vérfagyasztó pillanatok a frontális ütközés előtt: mindkét vonatvezető kiugorhatott

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól; a szerencsétlenségnek 91 sérültje van, közülük 7 állapota válságos.

Az egyik vonat az ütközés után részben összeroncsolódva síneken maradt, a másik eleje kisiklott és a hegyoldal felé, részben a levegőben lógva állt meg. A baleset körülményeinek felderítésére a rendőrség álalános veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást.

A délelőtt tíz óra után egy alagút előtt, egyvágányúvá szűkülő szakaszon történt balesetben 14 ember közepesen súlyos, 70 könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte Kamil Šaško egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy összesen 91 sérültet láttak el a mentők. Halálesetről nem érkezett jelentés.

A szlovákiai Spectator azt írta, hogy a két vonatvezető ki tudott ugrani az ütközés előtt. Egyiküket mentőhelikopterrel szállították a kassai kórházba.

Az egyik sofőrt alkohol- és drogtesztnek vetették alá, mindkét teszt eredménye negatív lett. A másik, súlyosan megsérült sofőrt helikopterrel szállították kórházba, a teszteket rajta is elvégzik majd.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter korábban – meg nem erősített információként – arról beszélt, hogy a balesetet valószínűleg emberi hanyagság okozta. "Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket" – mondta.

