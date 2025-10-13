ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Brutális felvétel a magyar határ közelében frontálisan ütköző vonatokról – videó

Infostart

Az országos mentőszolgálat operatív központja (OSZZS) közölte, hogy két gyorsvonat ütközött a magyarlakta Szádalmásnál (Jabloňov nad Turňou – Rozsnyói járás). Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter szerint a balesetnek körülbelül 100 könnyű sérültje van.

Két személy kritikus állapotban van, hárman pedig a roncsok között rekedtek – az ő állapotukról egyelőre nincsenek információk – írta a szlovákiai Parameter.

A szlovákiai rendőrség kassai körzeti kirendeltsége videót is közzétett a Facebook-oldalán a szerencsétlenségről:

A belügyminiszter szerint rendkívüli balesetről van szó, amelyhez minden bizonnyal emberi mulasztás vezetett – vélhetően az egyik mozdonyvezető nem adott elsőbbséget a másik vonatnak.

„A helyszínen az integrált mentési rendszer minden egysége beavatkozik. Az utasok szervezetten hagyják el a vonatszerelvényeket, a sérülések mértéke egyelőre nem ismert. A rendőrség biztosítja a baleset helyszínét, összehangolja a mentőegységek munkáját és irányítja a személyek mozgását a környéken” – közölte a rendőrség a Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy az előzetes információk szerint mintegy 80 utas volt a vonatokon.

A Parameter szerint Ján Baček, a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője közölte: az eset röviddel 10 óra után történt egy olyan szakaszon, ahol a sínek keresztezik egymást és átváltanak egy vágányra. Egyelőre vizsgálják, hogy mi vezethetett az ütközéshez.

Külföld    Brutális felvétel a magyar határ közelében frontálisan ütköző vonatokról – videó

szlovákia

vonatszerencsétlenség

szádalmás

balest

